https://ria.ru/20210906/soboleznovaniya-1748920960.html

Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память французского актера Жан-Поля Бельмондо, назвав его национальным достоянием. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:30

2021-09-06T18:30

2021-09-06T19:45

франция

культура

в мире

жан-поль бельмондо

эммануэль макрон

культура

умер жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память французского актера Жан-Поля Бельмондо, назвав его национальным достоянием."Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, полным шуток и смеха, с громкими словами и ловким телом, величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя", - написал Макрон на своей странице в Twitter."Президент республики и его супруга приклоняются перед тем, чье лицо было частью нашего наследия, энергией гимна жизни, а талант - защитой седьмого искусства. Они выражают свои соболезнования его семье и близким, а также всем французам, которых он смешил и волновал на протяжении более 60 лет", - говорится в коммюнике, которые было распространено пресс-службой Елисейского дворца.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).

https://ria.ru/20130409/814091005.html

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франция, в мире, жан-поль бельмондо, эммануэль макрон, культура, умер жан-поль бельмондо