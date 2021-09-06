https://ria.ru/20210906/smertnost-1748868417.html

Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста

Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста - РИА Новости, 06.09.2021

Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:18

2021-09-06T14:18

2021-09-06T16:29

общество

татьяна голикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины."Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.

https://ria.ru/20210827/rosstat-1747602100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, россия