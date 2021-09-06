https://ria.ru/20210906/smertnost-1748868417.html
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста - РИА Новости, 06.09.2021
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:18
2021-09-06T14:18
2021-09-06T16:29
общество
татьяна голикова
россия
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СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины."Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.
https://ria.ru/20210827/rosstat-1747602100.html
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общество, татьяна голикова, россия
14:18 06.09.2021 (обновлено: 16:29 06.09.2021)
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста
Вице-премьер Голикова: почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст