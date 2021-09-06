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Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста - РИА Новости, 06.09.2021
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:18
2021-09-06T16:29
общество
татьяна голикова
россия
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СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины."Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.
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общество, татьяна голикова, россия
14:18 06.09.2021 (обновлено: 16:29 06.09.2021)
 
Голикова рассказала о смертности среди россиян работоспособного возраста

Вице-премьер Голикова: почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них — мужчины.
"Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 21:17
Росстат сообщил о росте смертности в июле
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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