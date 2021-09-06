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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210906/skhema-1748809043.html
В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19
В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021
В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19
В новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса могут быть добавлены альтернативные схемы лечения, препараты, которые были недавно... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:37
2021-09-06T12:44
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор фисенко
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса могут быть добавлены альтернативные схемы лечения, препараты, которые были недавно зарегистрированы, также препараты офф-лейбл, то есть те, в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но есть данные об этом, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Ранее стало известно, что специалисты Министерства здравоохранения России завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. На сегодняшний день действует 11-я версия методических рекомендаций, которая была опубликована в мае этого года."В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются средства, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", — сказал Фисенко.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
07:37 06.09.2021 (обновлено: 12:44 06.09.2021)
 
В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19

Фисенко: в 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19 могут добавить новые схемы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи
Врач бригады скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса могут быть добавлены альтернативные схемы лечения, препараты, которые были недавно зарегистрированы, также препараты офф-лейбл, то есть те, в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но есть данные об этом, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
Ранее стало известно, что специалисты Министерства здравоохранения России завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. На сегодняшний день действует 11-я версия методических рекомендаций, которая была опубликована в мае этого года.
"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются средства, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", — сказал Фисенко.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор Фисенко
 
 
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