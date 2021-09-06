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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210906/siriya-1748931053.html
На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник
На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2021
На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник
Группа из 430 боевиков сложила оружие в провинции Дераа на юге Сирии и согласилась на условия правительства по примирению, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:43
2021-09-06T19:43
война в сирии
в мире
сирия
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ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Группа из 430 боевиков сложила оружие в провинции Дераа на юге Сирии и согласилась на условия правительства по примирению, сообщил РИА Новости источник в сирийских силовых структурах."Четыреста тридцать боевиков и 24 военнослужащих, нарушивших распорядок службы в Дераа-Баляд (центральный район города Дераа), согласились урегулировать свой статус и сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Дераа-Баляд", - сказал собеседник агентства.Боевики начали прибывать в центр примирения с 10.00 - именно до этого времени сирийские власти предлагали вооруженным бандформированиям принять условия примирения. В противном случае сирийская армия оставляла за собой право возобновить военную операцию.Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бангрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.
https://ria.ru/20210811/siriya-1745407511.html
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в мире, сирия
19:43 06.09.2021
 
На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник

Источник: на юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие в рамках примирения с властями

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости
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ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Группа из 430 боевиков сложила оружие в провинции Дераа на юге Сирии и согласилась на условия правительства по примирению, сообщил РИА Новости источник в сирийских силовых структурах.
"Четыреста тридцать боевиков и 24 военнослужащих, нарушивших распорядок службы в Дераа-Баляд (центральный район города Дераа), согласились урегулировать свой статус и сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Дераа-Баляд", - сказал собеседник агентства.
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Боевики начали прибывать в центр примирения с 10.00 - именно до этого времени сирийские власти предлагали вооруженным бандформированиям принять условия примирения. В противном случае сирийская армия оставляла за собой право возобновить военную операцию.
Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.
На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бангрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.
Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.
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