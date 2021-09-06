https://ria.ru/20210906/siriya-1748931053.html

На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник

На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2021

На юге Сирии более 400 боевиков сложили оружие, сообщил источник

Группа из 430 боевиков сложила оружие в провинции Дераа на юге Сирии и согласилась на условия правительства по примирению, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:43

2021-09-06T19:43

2021-09-06T19:43

война в сирии

в мире

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572121211_0:120:1276:838_1920x0_80_0_0_75c036fb1cdc68927bb6dfe52081d9ac.jpg

ДАМАСК, 6 сен - РИА Новости. Группа из 430 боевиков сложила оружие в провинции Дераа на юге Сирии и согласилась на условия правительства по примирению, сообщил РИА Новости источник в сирийских силовых структурах."Четыреста тридцать боевиков и 24 военнослужащих, нарушивших распорядок службы в Дераа-Баляд (центральный район города Дераа), согласились урегулировать свой статус и сдали 105 единиц оружия в центре примирения в квартале Арабаин в Дераа-Баляд", - сказал собеседник агентства.Боевики начали прибывать в центр примирения с 10.00 - именно до этого времени сирийские власти предлагали вооруженным бандформированиям принять условия примирения. В противном случае сирийская армия оставляла за собой право возобновить военную операцию.Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бангрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.

https://ria.ru/20210811/siriya-1745407511.html

https://ria.ru/20210901/siriya-1748244131.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия