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Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически - РИА Новости, 06.09.2021
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически
Возможно в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью фото-видео фиксации, рассказал... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T01:15
2021-09-06T01:15
общество
авто
штрафы
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Возможно в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью фото-видео фиксации, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Обычно в таком случае назначается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.Введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте федерации, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчеркивает он.
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общество, авто, штрафы, россия, анатолий миронов (адвокат)
01:15 06.09.2021
 
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически

Юрист Миронов: штраф за езду без ходовых огней и ближнего света назначат автоматически

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Возможно в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью фото-видео фиксации, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Обычно в таком случае назначается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
"Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов", — отметил эксперт.
Введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте федерации, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчеркивает он.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 19:52
ГИБДД начала проводить рейды против тюнингованных автомобилей
 
ОбществоАвтоШтрафыРоссияАнатолий Миронов (адвокат)
 
 
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