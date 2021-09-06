https://ria.ru/20210906/shtraf-1748729489.html
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически - РИА Новости, 06.09.2021
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически
Возможно в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью фото-видео фиксации, рассказал... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T01:15
2021-09-06T01:15
2021-09-06T01:15
общество
авто
штрафы
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Возможно в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, с помощью фото-видео фиксации, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Обычно в таком случае назначается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.Введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте федерации, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчеркивает он.
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общество, авто, штрафы, россия, анатолий миронов (адвокат)
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически
Юрист Миронов: штраф за езду без ходовых огней и ближнего света назначат автоматически