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Девочку, которую отчитали за макияж в школе в Канске, отправят к психологу
Девочку, которую отчитали за макияж в школе в Канске, отправят к психологу - РИА Новости, 06.09.2021
Девочку, которую отчитали за макияж в школе в Канске, отправят к психологу
Девочку из школы в Канске Красноярского края, которой педагоги сделали замечание за яркий макияж, цвет волос и пирсинг в носу, отправят на беседу к психологу,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:52
2021-09-06T13:52
общество
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Девочку из школы в Канске Красноярского края, которой педагоги сделали замечание за яркий макияж, цвет волос и пирсинг в носу, отправят на беседу к психологу, сообщил РИА Новости руководитель управления образования города Эдуард Боровский.Ранее в Telegam-каналах и социальных сетях появилась аудиозапись, на которой, по утверждениям авторов, записан разговор директора школы в Канске и девятиклассницы. В описании к записи утверждается, что внешний вид девочки педагоги сочли вызывающим и намекали на то, что он может стать причиной сексуального внимания. На записи слышно, как женский голос рассказывает, что вызывающий внешний вид может провоцировать мужчин на сексуальные действия."Хотим, чтобы с ней поработал психолог, социальный педагог. К сожалению, сегодня она на учебу не вышла, но обещала прийти на беседу ее мама в администрацию. С ней они переговорят. Конечно же, они готовы и дальше ее обучать. Ни о каком домашнем обучении не идет речи. С ней готовы и дальше нормальные отношения выстраивать", - сказал Боровский.По его словам, после распространения информации в социальных сетях, он встретился с директором школы, чтобы разобраться в инциденте. Боровский отметил, что внешний вид девочки был вызывающим для школьницы."Это были ярко раскрашенные волосы, очень черный и яркий макияж на глазах, защитная маска черного цвета лицо все закрывало. Когда при беседе попросили ее снять, чтобы было слышно, что она говорит, потому что тихо иногда разговаривала, увидели, что у нее еще и пирсинг в носу", - рассказал Боровский, отметив, что беседа педагога и ученицы происходила в спокойной форме.Он также отметил, что во время беседы девочка согласилась, что "ей необходимо привести свой внешний вид в порядок, что ей нужно умыться, что ей в школу небезопасно приходить с пирсингом в носу".Боровский не исключил, что столь вызывающий вид может быть вызван чьим-то влиянием, в том числе в социальных сетях. По его словам, были случаи, когда дети с ярким внешним видом попадали в неформальные группировки и секты.
https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html
https://ria.ru/20210618/bolnitsa-1737460115.html
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общество, канск, красноярский край
13:52 06.09.2021
 
Девочку, которую отчитали за макияж в школе в Канске, отправят к психологу

Девочку, которую отчитали за синие волосы в школе под Красноярском, отправят к психологу

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Девочку из школы в Канске Красноярского края, которой педагоги сделали замечание за яркий макияж, цвет волос и пирсинг в носу, отправят на беседу к психологу, сообщил РИА Новости руководитель управления образования города Эдуард Боровский.
Ранее в Telegam-каналах и социальных сетях появилась аудиозапись, на которой, по утверждениям авторов, записан разговор директора школы в Канске и девятиклассницы. В описании к записи утверждается, что внешний вид девочки педагоги сочли вызывающим и намекали на то, что он может стать причиной сексуального внимания. На записи слышно, как женский голос рассказывает, что вызывающий внешний вид может провоцировать мужчин на сексуальные действия.
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"Хотим, чтобы с ней поработал психолог, социальный педагог. К сожалению, сегодня она на учебу не вышла, но обещала прийти на беседу ее мама в администрацию. С ней они переговорят. Конечно же, они готовы и дальше ее обучать. Ни о каком домашнем обучении не идет речи. С ней готовы и дальше нормальные отношения выстраивать", - сказал Боровский.
По его словам, после распространения информации в социальных сетях, он встретился с директором школы, чтобы разобраться в инциденте. Боровский отметил, что внешний вид девочки был вызывающим для школьницы.
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"Это были ярко раскрашенные волосы, очень черный и яркий макияж на глазах, защитная маска черного цвета лицо все закрывало. Когда при беседе попросили ее снять, чтобы было слышно, что она говорит, потому что тихо иногда разговаривала, увидели, что у нее еще и пирсинг в носу", - рассказал Боровский, отметив, что беседа педагога и ученицы происходила в спокойной форме.
Он также отметил, что во время беседы девочка согласилась, что "ей необходимо привести свой внешний вид в порядок, что ей нужно умыться, что ей в школу небезопасно приходить с пирсингом в носу".
Боровский не исключил, что столь вызывающий вид может быть вызван чьим-то влиянием, в том числе в социальных сетях. По его словам, были случаи, когда дети с ярким внешним видом попадали в неформальные группировки и секты.
 
ОбществоКанскКрасноярский край
 
 
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