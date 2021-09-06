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ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере
ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере - РИА Новости, 06.09.2021
ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 компаний, в частности,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:03
2021-09-06T14:03
экономика
происшествия
технологии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
it-компании
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 компаний, в частности, оказывающих услуги техподдержки и обеспечения информационной безопасности, сообщает ведомство."ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭСЛаб", ООО "Нормос XXI", ООО НТЦ "Электрон-Сервис", ООО "Крастол" и в отношении ООО "Легион Про", ООО "Альфаком", ООО "Главный центр информационной безопасности", ООО "КСК Технологии", ООО "Интер-Технологии" и ООО "Ансер Про", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что основанием для возбуждения дел послужила информация, полученная от Генеральной прокуратуры РФ, и в ходе проверки в действиях этих организаций ФАС выявила признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений."По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов составила более 1 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении.В том случае, если вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.
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экономика, происшествия, технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), it-компании, россия
14:03 06.09.2021
 
ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере

ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в отношении десяти компаний IT-сферы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 компаний, в частности, оказывающих услуги техподдержки и обеспечения информационной безопасности, сообщает ведомство.
"ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭСЛаб", ООО "Нормос XXI", ООО НТЦ "Электрон-Сервис", ООО "Крастол" и в отношении ООО "Легион Про", ООО "Альфаком", ООО "Главный центр информационной безопасности", ООО "КСК Технологии", ООО "Интер-Технологии" и ООО "Ансер Про", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что основанием для возбуждения дел послужила информация, полученная от Генеральной прокуратуры РФ, и в ходе проверки в действиях этих организаций ФАС выявила признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений.
"По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов составила более 1 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении.
В том случае, если вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.
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ЭкономикаПроисшествияТехнологииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)IT-компанииРоссия
 
 
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