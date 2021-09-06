https://ria.ru/20210906/sgovor-1748865327.html

ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере

ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере - РИА Новости, 06.09.2021

ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в IT-сфере

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 компаний, в частности,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:03

2021-09-06T14:03

2021-09-06T14:03

экономика

происшествия

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

it-компании

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 компаний, в частности, оказывающих услуги техподдержки и обеспечения информационной безопасности, сообщает ведомство."ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭСЛаб", ООО "Нормос XXI", ООО НТЦ "Электрон-Сервис", ООО "Крастол" и в отношении ООО "Легион Про", ООО "Альфаком", ООО "Главный центр информационной безопасности", ООО "КСК Технологии", ООО "Интер-Технологии" и ООО "Ансер Про", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что основанием для возбуждения дел послужила информация, полученная от Генеральной прокуратуры РФ, и в ходе проверки в действиях этих организаций ФАС выявила признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений."По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов составила более 1 миллиарда рублей", - добавляется в сообщении.В том случае, если вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, происшествия, технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), it-компании, россия