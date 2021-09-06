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В Ливии освободили из тюрьмы "хранителя секретов" Каддафи
В Ливии освободили из тюрьмы "хранителя секретов" Каддафи - РИА Новости, 06.09.2021
В Ливии освободили из тюрьмы "хранителя секретов" Каддафи
Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:24
2021-09-06T17:24
в мире
ливия
триполи
муаммар каддафи
саади каддафи
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КАИР, 6 сен – РИА Новости. Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана.Личный секретарь и глава бюро информации Муаммара Каддафи, согласно заявлению властей Ливии, был "освобожден вместе с другими политическими заключенными, которые полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда"."Президентский совет продолжит свою работу в рамках возложенных на него задач по достижению всеобъемлющего национального примирения, координируя усилия по освобождению оставшихся заключенных, в отношении которых не было вынесено никаких судебных решений", - говорится в заявлении высшего органа власти Ливии.Ахмед Рамадан считался одним из самых приближенных соратников лидера Ливийской Джамахирии. Рядом с ливийским полковником он проработал начиная с его прихода к власти в 1969 году и вплоть до падения его режима в 2011 году. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", мужчину за глаза нередко называли "ящиком с секретами Муаммара Каддафи".Освобождение Рамадана произошло спустя менее суток после заявления Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии о выходе из тюрьмы одного из сыновей бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади. СМИ сообщают, что сразу после того как Саади Каддафи покинул стены тюрьмы, он улетел в Турцию.После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним, его родственниками и соратниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. Повстанцами был схвачен Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. Летом 2017 года спустя почти шесть лет заключения он вышел на свободу, однако с недавних пор вновь оказался в розыске у властей в Триполи.
https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html
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в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи, саади каддафи
17:24 06.09.2021
 
В Ливии освободили из тюрьмы "хранителя секретов" Каддафи

Ливийские власти освободили из тюрьмы личного секретаря бывшего лидера Муаммара Каддафи

© AP Photo / Mohammad HannonФлаг Ливии
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Mohammad Hannon
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КАИР, 6 сен – РИА Новости. Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана.
Личный секретарь и глава бюро информации Муаммара Каддафи, согласно заявлению властей Ливии, был "освобожден вместе с другими политическими заключенными, которые полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда".
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"Президентский совет продолжит свою работу в рамках возложенных на него задач по достижению всеобъемлющего национального примирения, координируя усилия по освобождению оставшихся заключенных, в отношении которых не было вынесено никаких судебных решений", - говорится в заявлении высшего органа власти Ливии.
Ахмед Рамадан считался одним из самых приближенных соратников лидера Ливийской Джамахирии. Рядом с ливийским полковником он проработал начиная с его прихода к власти в 1969 году и вплоть до падения его режима в 2011 году. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", мужчину за глаза нередко называли "ящиком с секретами Муаммара Каддафи".
Освобождение Рамадана произошло спустя менее суток после заявления Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии о выходе из тюрьмы одного из сыновей бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади. СМИ сообщают, что сразу после того как Саади Каддафи покинул стены тюрьмы, он улетел в Турцию.
После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним, его родственниками и соратниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. Повстанцами был схвачен Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. Летом 2017 года спустя почти шесть лет заключения он вышел на свободу, однако с недавних пор вновь оказался в розыске у властей в Триполи.
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