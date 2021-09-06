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Постпреды стран ЕС 8 сентября согласуют продление санкций по Украине
Постпреды стран ЕС 8 сентября согласуют продление санкций по Украине - РИА Новости, 06.09.2021
Постпреды стран ЕС 8 сентября согласуют продление санкций по Украине
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании 8 сентября в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев - до марта 2022 года -... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:45
2021-09-06T10:45
экономика
украина
республика крым
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
россия
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании 8 сентября в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", следует из опубликованной повестки предстоящего заседания.Пункт о продлении санкций значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит будет согласован автоматически. Постпреды запустят техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября.Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
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республика крым
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экономика, украина, республика крым, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, россия
10:45 06.09.2021
 
Постпреды стран ЕС 8 сентября согласуют продление санкций по Украине

Постпреды стран Евросоюза 8 сентября согласуют продление персональных санкций по Украине

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании 8 сентября в очередной раз согласуют продление на шесть месяцев - до марта 2022 года - действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", следует из опубликованной повестки предстоящего заседания.
"Решение Совета, касающееся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Решение по запуску письменной процедуры для утверждения", - следует из документа.
Пункт о продлении санкций значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит будет согласован автоматически. Постпреды запустят техническую процедуру письменного утверждения данного решения странами союза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября.
Санкции, как ожидается, будут продлены до 15 марта 2022 года.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00Инфографика
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Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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ЭкономикаУкраинаРеспублика КрымЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссия
 
 
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