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Родственник жертв крушения MH17 обвинил Киев в незакрытии авиапространства
Родственник жертв крушения MH17 обвинил Киев в незакрытии авиапространства - РИА Новости, 06.09.2021
Родственник жертв крушения MH17 обвинил Киев в незакрытии авиапространства
Воздушное пространство над зоной конфликта на востоке Украины в 2014 году, где потерпел крушение рейс MH17, должно было быть закрыто, необходимо понять, почему... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:18
2021-09-06T17:21
в мире
украина
киев
нидерланды
малайзия
mh17. расследование
россия
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Воздушное пространство над зоной конфликта на востоке Украины в 2014 году, где потерпел крушение рейс MH17, должно было быть закрыто, необходимо понять, почему это не было сделано, заявил РИА Новости гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген, у которого в авиакатастрофе погибли брат со своими женой и сыном.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе этих заседаний родственники погибших впервые выступают в суде. Ранее более 90 родственников - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании - изъязвили желание обратиться с речью к судьям. Окружной суд Гааги, рассматривающий дело, предоставил им возможность сделать это в течение десяти дней, начиная с 6 сентября."Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд. И это было упомянуто в ходе судебно-медицинского расследования. Да, прокуратура в этом процессе не обвиняет Киев, но, возможно, это будет в другом процессе. Мы все хотим иметь ясную картину произошедшего", - сказал ван Хайнинген в ответ на вопрос, считает ли он важным расследовать незакрытие властями Украины авиапространства над зоной конфликта в день катастрофы.По его словам, поразительно то, что "люди, которые запускали ракету, не видели, что целились в гражданский самолет, а не в военный". "Это поразительно. И я действительно хочу понять, почему. Но воздушное пространство должно было быть закрыто", - считает он.В феврале правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте кабмина, данное решение основано на расследовании "Фонда безопасности полетов" (Flight Safety Foundation), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.В отчете "Фонд безопасности полетов" пришел к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года, когда рейс MH17 был сбит над зоной боевых действий на востоке страны.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210906/mh17-1748882956.html
https://ria.ru/20200623/1573351478.html
https://ria.ru/20210906/verdikt-1748844929.html
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в мире, украина, киев, нидерланды, малайзия, mh17. расследование, россия
17:18 06.09.2021 (обновлено: 17:21 06.09.2021)
 
Родственник жертв крушения MH17 обвинил Киев в незакрытии авиапространства

Родственник жертв крушения МН17 призвал выяснить, почему Киев не закрыл авиапространство

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Воздушное пространство над зоной конфликта на востоке Украины в 2014 году, где потерпел крушение рейс MH17, должно было быть закрыто, необходимо понять, почему это не было сделано, заявил РИА Новости гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген, у которого в авиакатастрофе погибли брат со своими женой и сыном.
Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе этих заседаний родственники погибших впервые выступают в суде. Ранее более 90 родственников - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании - изъязвили желание обратиться с речью к судьям. Окружной суд Гааги, рассматривающий дело, предоставил им возможность сделать это в течение десяти дней, начиная с 6 сентября.
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"Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд. И это было упомянуто в ходе судебно-медицинского расследования. Да, прокуратура в этом процессе не обвиняет Киев, но, возможно, это будет в другом процессе. Мы все хотим иметь ясную картину произошедшего", - сказал ван Хайнинген в ответ на вопрос, считает ли он важным расследовать незакрытие властями Украины авиапространства над зоной конфликта в день катастрофы.
По его словам, поразительно то, что "люди, которые запускали ракету, не видели, что целились в гражданский самолет, а не в военный". "Это поразительно. И я действительно хочу понять, почему. Но воздушное пространство должно было быть закрыто", - считает он.
В феврале правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте кабмина, данное решение основано на расследовании "Фонда безопасности полетов" (Flight Safety Foundation), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
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В отчете "Фонд безопасности полетов" пришел к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года, когда рейс MH17 был сбит над зоной боевых действий на востоке страны.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
В миреУкраинаКиевНидерландыМалайзияMH17. РасследованиеРоссия
 
 
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