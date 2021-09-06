Лавров прокомментировал призывы к проведению саммита "нормандской четверки"
Лавров о возможном саммите "нормандской четверки": встреча ради встречи нам не нужна
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Россия не считает нужным созывать встречу "нормандского формата" только ради того, чтобы она состоялась, необходимо добиться от Киева выполнения прошлых договоренностей лидеров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что Берлин и Париж всячески увиливают от того, чтобы настоять на выполнении Киевом обязательств, вытекающих из минских договоренностей, прежде всего, "обеспечения особого статуса Донбасса, включая права на русский язык и особые связи с РФ, включая проведение выборов, в этой части Украины на основе согласованных с Донецком и Луганском принципов, включая амнистию и многое другое - все это публично, официально отвергает и президент (Украины Владимир) Зеленский, и это все отвергается теми законами, которые принимает украинская Верховная Рада".
"И Берлин, и Париж точно так же, как они попустительствовали русофобскому перевороту в феврале 2014 года, опускают руки, стыдливо отводят глаза и только говорят: "Ну, давайте все-таки проведем саммит "нормандской четверки", потому что Зеленскому этого очень хочется" - вот и все, что они нам говорят... И продолжают нас увещевать: "да нет, ну вот, давайте встретимся". Встреча ради встречи нам не нужна", - сказал Лавров в ходе встречи с воспитанницами пансиона Минобороны РФ.
Он добавил, что РФ нужна такая встреча "нормандской четверки", которая "как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад - все, что там записано, Украина отказывается выполнять".