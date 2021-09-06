https://ria.ru/20210906/sammit-1748857360.html

Лавров прокомментировал призывы к проведению саммита "нормандской четверки"

Лавров прокомментировал призывы к проведению саммита "нормандской четверки" - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров прокомментировал призывы к проведению саммита "нормандской четверки"

Россия не считает нужным созывать встречу "нормандского формата" только ради того, чтобы она состоялась, необходимо добиться от Киева выполнения прошлых... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:13

2021-09-06T13:13

2021-09-06T13:13

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

"нормандская четверка"

минские соглашения

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Россия не считает нужным созывать встречу "нормандского формата" только ради того, чтобы она состоялась, необходимо добиться от Киева выполнения прошлых договоренностей лидеров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что Берлин и Париж всячески увиливают от того, чтобы настоять на выполнении Киевом обязательств, вытекающих из минских договоренностей, прежде всего, "обеспечения особого статуса Донбасса, включая права на русский язык и особые связи с РФ, включая проведение выборов, в этой части Украины на основе согласованных с Донецком и Луганском принципов, включая амнистию и многое другое - все это публично, официально отвергает и президент (Украины Владимир) Зеленский, и это все отвергается теми законами, которые принимает украинская Верховная Рада".Он добавил, что РФ нужна такая встреча "нормандской четверки", которая "как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад - все, что там записано, Украина отказывается выполнять".

https://ria.ru/20210823/sammit-1746858216.html

донбасс

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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, "нормандская четверка", минские соглашения, россия