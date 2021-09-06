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В Китае назвали "невообразимое" русское блюдо, которое едят сырым

В Китае назвали "невообразимое" русское блюдо, которое едят сырым - РИА Новости, 06.09.2021

В Китае назвали "невообразимое" русское блюдо, которое едят сырым

Пользователь китайского портала WeChat поделился восхищением от любви россиян к салу, назвав его пищей под стать "воинственному народу". РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T02:28

2021-09-06T02:28

2021-09-06T02:28

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat поделился восхищением от любви россиян к салу, назвав его пищей под стать "воинственному народу".Он подчеркнул, что в России сало считают лучшей закуской к водке и подают вместе с черным хлебом, поскольку, по его словам, блюдо смягчает вкус напитка и подготавливает желудок к приему алкоголя.Также автор обратил внимание на полезные свойства сала, которое богато витаминами и питательными веществами и при умеренном употреблении помогает очистить желудочно-кишечный тракт, укрепляет сердечную мышцу и повышает иммунитет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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