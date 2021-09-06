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Названы продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови
Названы продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови - РИА Новости, 06.09.2021
Названы продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови
Специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш в статье для турецкой газеты Sözcü перечислил продукты, которые помогут снизить и удерживать в определенном... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T06:14
2021-09-06T10:44
общество
турция
здоровье
гизем гермюш
питание
еда
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш в статье для турецкой газеты Sözcü перечислил продукты, которые помогут снизить и удерживать в определенном диапазоне уровень сахара в крови.Для этого он посоветовал включить в рацион еду с низким гликемическим индексом. К таким продуктам, в частности, относится рыба, которую следует употреблять три раза в неделю.Два раза в неделю диетолог рекомендует есть бобовые из-за высокого содержания в них клетчатки. В список попали и красные плоды, чрезвычайно полезные благодаря своей волокнистой структуре и как источник антиоксидантов.Гермюш также указал на пользу фундука, миндаля, грецких орехов, которые, по его словам, при употреблении с углеводной пищей способны регулировать уровень сахара в крови. Однако орехами не стоит злоупотреблять при колебаниях этого показателя и изжоге.Наконец, для предотвращения резкого падения или повышения уровня глюкозы в крови специалист призвал включить в рацион йогурт и яйца.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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общество, турция, здоровье, гизем гермюш, питание, еда
06:14 06.09.2021 (обновлено: 10:44 06.09.2021)
 
Названы продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови стабилизируют продукты с низким гликемическим индексом

© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш в статье для турецкой газеты Sözcü перечислил продукты, которые помогут снизить и удерживать в определенном диапазоне уровень сахара в крови.
Для этого он посоветовал включить в рацион еду с низким гликемическим индексом. К таким продуктам, в частности, относится рыба, которую следует употреблять три раза в неделю.
"При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара вы заметите, что уровень сахара в крови также уравновешивается. Однако здесь следует соблюдать меру", — пояснил Гермюш.
Два раза в неделю диетолог рекомендует есть бобовые из-за высокого содержания в них клетчатки. В список попали и красные плоды, чрезвычайно полезные благодаря своей волокнистой структуре и как источник антиоксидантов.
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Гермюш также указал на пользу фундука, миндаля, грецких орехов, которые, по его словам, при употреблении с углеводной пищей способны регулировать уровень сахара в крови. Однако орехами не стоит злоупотреблять при колебаниях этого показателя и изжоге.
Наконец, для предотвращения резкого падения или повышения уровня глюкозы в крови специалист призвал включить в рацион йогурт и яйца.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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ОбществоТурцияЗдоровьеГизем ГермюшПитаниеЕда
 
 
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