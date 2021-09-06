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Пушков посоветовал премьеру Грузии выбрать "вкусный галстук" для Саакашвили
Пушков посоветовал премьеру Грузии выбрать "вкусный галстук" для Саакашвили - РИА Новости, 06.09.2021
Пушков посоветовал премьеру Грузии выбрать "вкусный галстук" для Саакашвили
Сенатор Алексей Пушков посоветовал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили подобрать "вкусную" коллекцию галстуков на случай приезда в страну бывшего... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:50
2021-09-06T15:44
в мире
грузия
михаил саакашвили
алексей пушков
ираклий гарибашвили
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили подобрать "вкусную" коллекцию галстуков на случай приезда в страну бывшего президента Михаила Саакашвили.По словам Пушкова, эпизод с галстуком прочно закрепился за Саакашвили, и это не продукт "российской пропаганды".Ранее глава кабинета министров пообещал подготовить для экс-главы государства коллекцию мужских аксессуаров и отправить в "отремонтированную тюрьму". Он также назвал его "трусом и зайцем".В конце июля Саакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью. Экс-президент покинул страну в 2013 году, где против него возбудили уголовные дела. По некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат политика сразу после пересечения границы.В августе 2008 года кадры, на которых Саакашвили разговаривает по телефону и нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.
https://ria.ru/20210816/saakashvili-1745862715.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, алексей пушков, ираклий гарибашвили
14:50 06.09.2021 (обновлено: 15:44 06.09.2021)
 
Пушков посоветовал премьеру Грузии выбрать "вкусный галстук" для Саакашвили

Сенатор Пушков: грузинскому премьеру предстоит выбрать "вкусные галстуки" для Саакашвили

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили подобрать "вкусную" коллекцию галстуков на случай приезда в страну бывшего президента Михаила Саакашвили.
"Brioni, "Гермес" или, может быть, "Феррагамо". <....> Хотя о вкусах, как известно, не спорят, и Михаил Саакашвили может предпочитать другие", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, эпизод с галстуком прочно закрепился за Саакашвили, и это не продукт "российской пропаганды".
Ранее глава кабинета министров пообещал подготовить для экс-главы государства коллекцию мужских аксессуаров и отправить в "отремонтированную тюрьму". Он также назвал его "трусом и зайцем".
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В конце июля Саакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью. Экс-президент покинул страну в 2013 году, где против него возбудили уголовные дела. По некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат политика сразу после пересечения границы.
В августе 2008 года кадры, на которых Саакашвили разговаривает по телефону и нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.
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