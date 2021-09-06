14:50 06.09.2021 (обновлено: 15:44 06.09.2021)
Пушков посоветовал премьеру Грузии выбрать "вкусный галстук" для Саакашвили
Сенатор Пушков: грузинскому премьеру предстоит выбрать "вкусные галстуки" для Саакашвили
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посоветовал премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили подобрать "вкусную" коллекцию галстуков на случай приезда в страну бывшего президента Михаила Саакашвили.
"Brioni, "Гермес" или, может быть, "Феррагамо". <....> Хотя о вкусах, как известно, не спорят, и Михаил Саакашвили может предпочитать другие", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, эпизод с галстуком прочно закрепился за Саакашвили, и это не продукт "российской пропаганды".
Ранее глава кабинета министров пообещал подготовить для экс-главы государства коллекцию мужских аксессуаров и отправить в "отремонтированную тюрьму". Он также назвал его "трусом и зайцем".
В конце июля Саакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью. Экс-президент покинул страну в 2013 году, где против него возбудили уголовные дела. По некоторым из них его заочно осудили на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат политика сразу после пересечения границы.
В августе 2008 года кадры, на которых Саакашвили разговаривает по телефону и нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.
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