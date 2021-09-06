https://ria.ru/20210906/rusal-1748910997.html

Источник оценил возможные потери "Русала" из-за переворота в Гвинее

Источник оценил возможные потери "Русала" из-за переворота в Гвинее - РИА Новости, 06.09.2021

Источник оценил возможные потери "Русала" из-за переворота в Гвинее

"Русал" из-за событий в Гвинее потенциально может потерять одну третью часть производства алюминия, заявил РИА Новости источник в отрасли. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:40

2021-09-06T17:40

2021-09-06T17:40

экономика

гвинея

русал

россия

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Русал" из-за событий в Гвинее потенциально может потерять одну третью часть производства алюминия, заявил РИА Новости источник в отрасли.В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте."Риски сокращения потока сырья для производства алюминия реальные как никогда. "Русал" потенциально может потерять одну треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда. Новых месторождений бокситов в стране (РФ - ред.) нет. Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозема, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита", - сказал собеседник РИА Новости."Кроме того, необходимы гигантские инвестиции в технологии. На фоне недавно введенных экспортных пошлин на алюминий (в РФ - ред.) в размере 15% и рисков сокращения производства такие проекты могут оказаться невостребованными", - добавил он.По данным Алюминиевой ассоциации РФ, Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. На нее приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи. Добыча бокситов с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая – крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%, "Русала" – крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая – 45%.

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748840084.html

https://ria.ru/20210906/perevorot-1748804297.html

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экономика, гвинея, русал, россия, военный переворот в гвинее