Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. Со следующего года школьную форму будут получать дети из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
В настоящее время эта региональная мера поддержки социальной мера поддержки действует для учащихся начальных классов из многодетных семей.
Сейчас в Тверской области действуют порядка 50 направлений поддержки для семей, в первую очередь молодых и многодетных, разрабатываются новые меры.
Глава региона напомнил о принятом решении увеличить со следующего года в два раза объем средств на обеспечение таких семей автотранспортом и в 2,5 раза – на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.
Руденя отметил, что к 2024 году в Тверской области будет обеспечена доступность образования для всех детей. Заявлено строительство новых детских садов, школ и новых корпусов действующих учреждений, ежегодный капитальный ремонт порядка 50 общеобразовательных организаций. Акцент в образовании делается на профориентации ребят уже со школьной скамьи, чтобы готовить востребованные в экономике кадры.