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Тверская область
https://ria.ru/20210906/rudenya-1748890388.html
Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой
Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой - РИА Новости, 06.09.2021
Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой
Со следующего года школьную форму будут получать дети из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:10
2021-09-06T16:10
тверская область
общество
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. Со следующего года школьную форму будут получать дети из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".В настоящее время эта региональная мера поддержки социальной мера поддержки действует для учащихся начальных классов из многодетных семей.Сейчас в Тверской области действуют порядка 50 направлений поддержки для семей, в первую очередь молодых и многодетных, разрабатываются новые меры.Глава региона напомнил о принятом решении увеличить со следующего года в два раза объем средств на обеспечение таких семей автотранспортом и в 2,5 раза – на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.Руденя отметил, что к 2024 году в Тверской области будет обеспечена доступность образования для всех детей. Заявлено строительство новых детских садов, школ и новых корпусов действующих учреждений, ежегодный капитальный ремонт порядка 50 общеобразовательных организаций. Акцент в образовании делается на профориентации ребят уже со школьной скамьи, чтобы готовить востребованные в экономике кадры.
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общество, тверь, игорь руденя
16:10 06.09.2021
 

Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме муниципальных образований Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026 в Твери - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. Со следующего года школьную форму будут получать дети из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
В настоящее время эта региональная мера поддержки социальной мера поддержки действует для учащихся начальных классов из многодетных семей.
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Руденя рассказал о финансировании меры соцподдержки многодетных семей
Сейчас в Тверской области действуют порядка 50 направлений поддержки для семей, в первую очередь молодых и многодетных, разрабатываются новые меры.
Глава региона напомнил о принятом решении увеличить со следующего года в два раза объем средств на обеспечение таких семей автотранспортом и в 2,5 раза – на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.
Руденя отметил, что к 2024 году в Тверской области будет обеспечена доступность образования для всех детей. Заявлено строительство новых детских садов, школ и новых корпусов действующих учреждений, ежегодный капитальный ремонт порядка 50 общеобразовательных организаций. Акцент в образовании делается на профориентации ребят уже со школьной скамьи, чтобы готовить востребованные в экономике кадры.
 
Тверская областьОбществоТверьИгорь Руденя
 
 
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