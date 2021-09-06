https://ria.ru/20210906/rudenya-1748890388.html

Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой

Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой - РИА Новости, 06.09.2021

Руденя: с 2022 года всех школьников из многодетных семей обеспечим формой

Со следующего года школьную форму будут получать дети из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:10

2021-09-06T16:10

2021-09-06T16:10

тверская область

общество

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. Со следующего года школьную форму будут получать дети из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".В настоящее время эта региональная мера поддержки социальной мера поддержки действует для учащихся начальных классов из многодетных семей.Сейчас в Тверской области действуют порядка 50 направлений поддержки для семей, в первую очередь молодых и многодетных, разрабатываются новые меры.Глава региона напомнил о принятом решении увеличить со следующего года в два раза объем средств на обеспечение таких семей автотранспортом и в 2,5 раза – на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.Руденя отметил, что к 2024 году в Тверской области будет обеспечена доступность образования для всех детей. Заявлено строительство новых детских садов, школ и новых корпусов действующих учреждений, ежегодный капитальный ремонт порядка 50 общеобразовательных организаций. Акцент в образовании делается на профориентации ребят уже со школьной скамьи, чтобы готовить востребованные в экономике кадры.

https://ria.ru/20210903/sotspodderzhka-1748604869.html

тверь

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общество, тверь, игорь руденя