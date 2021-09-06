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Россия не переживет еще одной революции, заявил Володин
Россия не переживет еще одной революции, заявил Володин - РИА Новости, 06.09.2021
Россия не переживет еще одной революции, заявил Володин
Россия не переживет еще одной революции, популизм и демагогия некоторых политиков в преддверии предстоящих выборов в стране разрушительны, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:34
2021-09-06T16:34
политика
вячеслав володин
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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ТВЕРЬ, 6 сен - РИА Новости. Россия не переживет еще одной революции, популизм и демагогия некоторых политиков в преддверии предстоящих выборов в стране разрушительны, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026".Выступая на форуме, Володин напомнил, в частности, о тех трагических потрясениях, которые пережила страна в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году."Буквально несколько дней назад наш президент сказал: если бы не было революции 1917 года и распада Советского союза в 1991-м, не было той ужасной войны, население нашей страны составило бы порядка 500 миллионов человек. А для нас это жизненно важно. Но в 1917-м мы потеряли часть своей территории, и огромное количество граждан погибло затем в годы Гражданской войны. Потом голод, потом репрессии, затем война. В 91-м мы пострадали еще больше, экономика у нас была разрушена больше, чем в годы революции", - сказал спикер Госдумы.Он отметил, что все эти проблемы носили "долгий характер", последствия которых ощущаются и сейчас, когда в стране снижается рождаемость на определенных временных отрезках, и "это все наследие того времени"."Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит... Когда речь идет о выборах, в преддверии этого значимого политического события надо отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие - это, если хотите, две стороны одной медали", - сказал Володин.Первая, пояснил он, привела в свое время к революции 1917 года, а вторая, в сочетании "с предательством элит, монополией одной партии, привела к развалу Советского Союза".Обращаясь к событиям начала 1990-х годов, Володин заметил, что "сейчас говорят о том, что многое произошло из-за того, что были полки пустые". "Да, это так, потому что когда нечем кормить детей, семью, вряд ли кто-то пойдет защищать тех лидеров, которые до этого довели страну", - отметил спикер ГД. Важно, добавил он, что сегодня во главе стратегии развития России "стоит человек, интересы нашего государства"."Когда мы говорим о распаде СССР - никто нас не разваливал. Внешние вызовы - да, были, но они были всегда. Мы были по каким-то направлениям первой экономикой, по обороноспособности конкурировали с теми же США. Но давайте зададимся вопросом: а что же произошло? Экономика лидирует, страна мощная, а почему так получилось, что страна распалась и никто не вышел защищать ее? КПСС обладала монопольным правом на власть, в ее рядах было 20 миллионов членов партии, но никто из того передового отряда наших граждан тоже не вышел защищать страну", - признал Володин.Он подчеркнул, что важно дать ответы на все эти вопросы, на то, почему подобное стало возможным, "чтобы это не повторилось".В ходе рабочей поездки в Тверскую область председатель Госдумы посетил в понедельник также Тверской механический завод электротранспорта, производящий современные скоростные трамваи, троллейбусы и электробусы. С представителями предприятия и руководством Тверской области Володин обсудил вопросы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава, отметив, что "за скоростными трамваями - будущее".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:34 06.09.2021 (обновлено: 16:34 06.09.2021)
 
Россия не переживет еще одной революции, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: наша страна еще одной революции не выдержит, популизм разрушителен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТВЕРЬ, 6 сен - РИА Новости. Россия не переживет еще одной революции, популизм и демагогия некоторых политиков в преддверии предстоящих выборов в стране разрушительны, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026".
Выступая на форуме, Володин напомнил, в частности, о тех трагических потрясениях, которые пережила страна в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году.
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"Буквально несколько дней назад наш президент сказал: если бы не было революции 1917 года и распада Советского союза в 1991-м, не было той ужасной войны, население нашей страны составило бы порядка 500 миллионов человек. А для нас это жизненно важно. Но в 1917-м мы потеряли часть своей территории, и огромное количество граждан погибло затем в годы Гражданской войны. Потом голод, потом репрессии, затем война. В 91-м мы пострадали еще больше, экономика у нас была разрушена больше, чем в годы революции", - сказал спикер Госдумы.
Он отметил, что все эти проблемы носили "долгий характер", последствия которых ощущаются и сейчас, когда в стране снижается рождаемость на определенных временных отрезках, и "это все наследие того времени".
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"Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений. Наша страна еще одной такой революции не выдержит... Когда речь идет о выборах, в преддверии этого значимого политического события надо отдавать себе отчет, что популизм и демагогия разрушительны. Так же разрушительны, как бездействие, равнодушие - это, если хотите, две стороны одной медали", - сказал Володин.
Первая, пояснил он, привела в свое время к революции 1917 года, а вторая, в сочетании "с предательством элит, монополией одной партии, привела к развалу Советского Союза".
Обращаясь к событиям начала 1990-х годов, Володин заметил, что "сейчас говорят о том, что многое произошло из-за того, что были полки пустые". "Да, это так, потому что когда нечем кормить детей, семью, вряд ли кто-то пойдет защищать тех лидеров, которые до этого довели страну", - отметил спикер ГД. Важно, добавил он, что сегодня во главе стратегии развития России "стоит человек, интересы нашего государства".
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"Когда мы говорим о распаде СССР - никто нас не разваливал. Внешние вызовы - да, были, но они были всегда. Мы были по каким-то направлениям первой экономикой, по обороноспособности конкурировали с теми же США. Но давайте зададимся вопросом: а что же произошло? Экономика лидирует, страна мощная, а почему так получилось, что страна распалась и никто не вышел защищать ее? КПСС обладала монопольным правом на власть, в ее рядах было 20 миллионов членов партии, но никто из того передового отряда наших граждан тоже не вышел защищать страну", - признал Володин.
Он подчеркнул, что важно дать ответы на все эти вопросы, на то, почему подобное стало возможным, "чтобы это не повторилось".
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В ходе рабочей поездки в Тверскую область председатель Госдумы посетил в понедельник также Тверской механический завод электротранспорта, производящий современные скоростные трамваи, троллейбусы и электробусы. С представителями предприятия и руководством Тверской области Володин обсудил вопросы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава, отметив, что "за скоростными трамваями - будущее".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
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