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Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"
Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина" - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина". РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:09
2021-09-06T15:09
общество
ногинск
московская область (подмосковье)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"."Родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников, это, конечно, отчий дом. Я детство провел в Подмосковье, есть такой город Ногинск, который тогда назывался Богородск. Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. Это тоже ощущение Родины - когда ты хочешь прикоснуться к истории. У меня там дедушка с бабушкой и их родители похоронены", - сказал Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга."Приехав в Москву, мне тогда было лет 10, в третьем классе, но каждые выходные ездил туда. К сожалению, этот дом сгорел. Сейчас мои родственники выкупили этот участок, и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать. Ну и кто-то там будет жить, наверное. Вот такие мелкие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории во всех ее измерениях - и к истории своей семьи, и к истории своей деревни, своего города, своей страны. Она складывается из мелких историй, из разных летописей", - добавил министр.
https://ria.ru/20210906/lavrov-1748870442.html
ногинск
московская область (подмосковье)
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общество, ногинск, московская область (подмосковье), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
15:09 06.09.2021
 
Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"

Глава МИД Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина".
"Родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников, это, конечно, отчий дом. Я детство провел в Подмосковье, есть такой город Ногинск, который тогда назывался Богородск. Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. Это тоже ощущение Родины - когда ты хочешь прикоснуться к истории. У меня там дедушка с бабушкой и их родители похоронены", - сказал Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.
"Приехав в Москву, мне тогда было лет 10, в третьем классе, но каждые выходные ездил туда. К сожалению, этот дом сгорел. Сейчас мои родственники выкупили этот участок, и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать. Ну и кто-то там будет жить, наверное. Вот такие мелкие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории во всех ее измерениях - и к истории своей семьи, и к истории своей деревни, своего города, своей страны. Она складывается из мелких историй, из разных летописей", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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ОбществоНогинскМосковская область (Подмосковье)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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