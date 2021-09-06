https://ria.ru/20210906/rodina-1748879529.html

Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"

Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина" - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина". РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:09

2021-09-06T15:09

2021-09-06T15:09

общество

ногинск

московская область (подмосковье)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что для него означает слово "Родина"."Родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников, это, конечно, отчий дом. Я детство провел в Подмосковье, есть такой город Ногинск, который тогда назывался Богородск. Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. Это тоже ощущение Родины - когда ты хочешь прикоснуться к истории. У меня там дедушка с бабушкой и их родители похоронены", - сказал Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга."Приехав в Москву, мне тогда было лет 10, в третьем классе, но каждые выходные ездил туда. К сожалению, этот дом сгорел. Сейчас мои родственники выкупили этот участок, и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать. Ну и кто-то там будет жить, наверное. Вот такие мелкие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории во всех ее измерениях - и к истории своей семьи, и к истории своей деревни, своего города, своей страны. Она складывается из мелких историй, из разных летописей", - добавил министр.

https://ria.ru/20210906/lavrov-1748870442.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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общество, ногинск, московская область (подмосковье), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров