https://ria.ru/20210906/rezervisty-1748818235.html

Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты

Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты - РИА Новости, 06.09.2021

Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты

Резервисты в российской армии нужны на случай проведения крупных мероприятий, таких как проверки боевой готовности и масштабные учения, особенно в регионах, где РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:54

2021-09-06T09:54

2021-09-06T09:54

безопасность

калининградская область

игорь коротченко

виктор мураховский

россия

"запад-2021" (военные учения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149818/59/1498185978_0:204:2501:1610_1920x0_80_0_0_bdba0e94c421a356fa371a3557d56eb8.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Резервисты в российской армии нужны на случай проведения крупных мероприятий, таких как проверки боевой готовности и масштабные учения, особенно в регионах, где людские ресурсы ограничены, заявил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский.Ранее Минобороны РФ сообщило о решении нарастить численность резервистов. В военном ведомстве уточнили, что перед учениями "Запад-2021" на территорию Калининградской области переброшены подразделения Южного, Центрального военных округов и Северного флота, которые укомплектованы заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве."Люди, которые находятся в организованном резерве, заключают контракт, проходят подготовку по необходимым воинским специальностям и в случае проверки боевой готовности, учений или еще каких-то мероприятий могут привлекаться для укомплектования соответствующих подразделений и частей", - сказал Мураховский.Он напомнил, что в целом численность Вооруженных сил РФ ограничена миллионом человек соответствующим указом президента.Эксперт рассказал, что для учений в Калининградской области переброска резервистов логична, потому что людские ресурсы региона ограничены: точно так же были организованы и маневры "Восток-2018", когда для развертывания частей в Камчатке туда перебрасывали резервистов из других регионов.При этом Мураховский уточнил, что при угрозе широкомасштабного военного конфликта в случае объявления военного положения призвать могут не только резервистов, но и тех, у кого есть мобилизационное предписание.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснил, что резервисты могут быть задействованы при обострении военно-политической обстановки."Это связано с необходимостью быстрого формирования и комплектования воинских частей - в частности, бригад, дивизий - для прикрытия наиболее угрожающих направлений в случае обострения военно-политической обстановки. Это может быть как на западе, так и на юге", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20210906/ucheniya-1748805367.html

https://ria.ru/20210904/voennye-1748719946.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калининградская область, игорь коротченко, виктор мураховский, россия, "запад-2021" (военные учения)