https://ria.ru/20210906/rezervisty-1748818235.html
Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты
Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты - РИА Новости, 06.09.2021
Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты
Резервисты в российской армии нужны на случай проведения крупных мероприятий, таких как проверки боевой готовности и масштабные учения, особенно в регионах, где РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:54
2021-09-06T09:54
2021-09-06T09:54
безопасность
калининградская область
игорь коротченко
виктор мураховский
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Резервисты в российской армии нужны на случай проведения крупных мероприятий, таких как проверки боевой готовности и масштабные учения, особенно в регионах, где людские ресурсы ограничены, заявил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский.Ранее Минобороны РФ сообщило о решении нарастить численность резервистов. В военном ведомстве уточнили, что перед учениями "Запад-2021" на территорию Калининградской области переброшены подразделения Южного, Центрального военных округов и Северного флота, которые укомплектованы заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве."Люди, которые находятся в организованном резерве, заключают контракт, проходят подготовку по необходимым воинским специальностям и в случае проверки боевой готовности, учений или еще каких-то мероприятий могут привлекаться для укомплектования соответствующих подразделений и частей", - сказал Мураховский.Он напомнил, что в целом численность Вооруженных сил РФ ограничена миллионом человек соответствующим указом президента.Эксперт рассказал, что для учений в Калининградской области переброска резервистов логична, потому что людские ресурсы региона ограничены: точно так же были организованы и маневры "Восток-2018", когда для развертывания частей в Камчатке туда перебрасывали резервистов из других регионов.При этом Мураховский уточнил, что при угрозе широкомасштабного военного конфликта в случае объявления военного положения призвать могут не только резервистов, но и тех, у кого есть мобилизационное предписание.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснил, что резервисты могут быть задействованы при обострении военно-политической обстановки."Это связано с необходимостью быстрого формирования и комплектования воинских частей - в частности, бригад, дивизий - для прикрытия наиболее угрожающих направлений в случае обострения военно-политической обстановки. Это может быть как на западе, так и на юге", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20210906/ucheniya-1748805367.html
https://ria.ru/20210904/voennye-1748719946.html
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безопасность, калининградская область, игорь коротченко, виктор мураховский, россия, "запад-2021" (военные учения)
Эксперты рассказали, для чего Вооруженным силам резервисты
Эксперт Мураховский: резервисты в армии нужны на случай проведения крупных мероприятий
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.
Резервисты в российской армии нужны на случай проведения крупных мероприятий, таких как проверки боевой готовности и масштабные учения, особенно в регионах, где людские ресурсы ограничены, заявил РИА Новости российский военный эксперт Виктор Мураховский
.
Ранее Минобороны РФ сообщило о решении нарастить численность резервистов. В военном ведомстве уточнили, что перед учениями "Запад-2021" на территорию Калининградской области
переброшены подразделения Южного, Центрального военных округов и Северного флота, которые укомплектованы заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
"Люди, которые находятся в организованном резерве, заключают контракт, проходят подготовку по необходимым воинским специальностям и в случае проверки боевой готовности, учений или еще каких-то мероприятий могут привлекаться для укомплектования соответствующих подразделений и частей", - сказал Мураховский.
Он напомнил, что в целом численность Вооруженных сил РФ
ограничена миллионом человек соответствующим указом президента.
Эксперт рассказал, что для учений в Калининградской области переброска резервистов логична, потому что людские ресурсы региона ограничены: точно так же были организованы и маневры "Восток-2018", когда для развертывания частей в Камчатке туда перебрасывали резервистов из других регионов.
При этом Мураховский уточнил, что при угрозе широкомасштабного военного конфликта в случае объявления военного положения призвать могут не только резервистов, но и тех, у кого есть мобилизационное предписание.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
пояснил, что резервисты могут быть задействованы при обострении военно-политической обстановки.
"Это связано с необходимостью быстрого формирования и комплектования воинских частей - в частности, бригад, дивизий - для прикрытия наиболее угрожающих направлений в случае обострения военно-политической обстановки. Это может быть как на западе, так и на юге", - сказал собеседник.