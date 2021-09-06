https://ria.ru/20210906/rezervisty-1748805521.html

В России увеличат число резервистов

В России увеличат число резервистов - РИА Новости, 06.09.2021

В России увеличат число резервистов

Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:06

2021-09-06T05:06

2021-09-06T05:08

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии.При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.

https://ria.ru/20210906/ucheniya-1748805367.html

россия

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2021

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия