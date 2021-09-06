https://ria.ru/20210906/rezervisty-1748805521.html
В России увеличат число резервистов
В России увеличат число резервистов - РИА Новости, 06.09.2021
В России увеличат число резервистов
Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T05:06
2021-09-06T05:06
2021-09-06T05:08
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии.При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
05:06 06.09.2021 (обновлено: 05:08 06.09.2021)
В России увеличат число резервистов
Минобороны: принято решение увеличить число резервистов