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В России увеличат число резервистов
В России увеличат число резервистов - РИА Новости, 06.09.2021
В России увеличат число резервистов
Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T05:06
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безопасность
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россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии.При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
05:06 06.09.2021 (обновлено: 05:08 06.09.2021)
 
В России увеличат число резервистов

Минобороны: принято решение увеличить число резервистов

© Фото : Минобороны РФ Солдаты
Солдаты - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии.

"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", — отметила пресс-служба военного ведомства.

При этом не уточняется, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.
В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий сообщил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.
Мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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