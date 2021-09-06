https://ria.ru/20210906/rebenok-1748810766.html

Во Владивостоке ребенок потерялся на прогулке детсада

Во Владивостоке ребенок потерялся на прогулке детсада - РИА Новости, 06.09.2021

Во Владивостоке ребенок потерялся на прогулке детсада

Полицейские во Владивостоке нашли четырехлетнего воспитанника детсада, который потерялся на прогулке и самостоятельно прошел около 4 километров, сообщает УМВД... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:20

2021-09-06T08:20

2021-09-06T15:20

происшествия

приморский край

первомайский район

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке нашли четырехлетнего воспитанника детсада, который потерялся на прогулке и самостоятельно прошел около 4 километров, сообщает УМВД по Приморскому краю.В отдел полиции поступило сообщение воспитателя детского сада, о том, что во время прогулки потерялся 4-летний мальчик. Сотрудники учреждения пытались найти его своими силами, но не смогли. Полицейские составили ориентировку на пропавшего малыша, и все наряды приступили к поискам."В результате потерявшийся мальчик был замечен сотрудниками Госавтоинспекции в Первомайском районе, недалеко от торгового центра на улице Калинина. Малыш самостоятельно передвигался вдоль дороги и прошел расстояние около 4 километров. Предположительно, он направлялся домой, так как это его первые дни нахождения в детском саду, и мальчик часто просился к маме", - говорится в сообщении.Отмечается, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Сотрудники ГИБДД отвезли мальчика в полицию и передали беглеца родителям, которые поблагодарили полицейских.Следователи начали проверку по факту халатности после того, как четырехлетний мальчик ушел из детского сада и более двух часов бродил по улицам Владивостока, сообщает пресс-служба СК РФ.Как отметили в СК, 3 сентября поступило сообщение о том, что из детсада по улице Терешковой во Владивостоке ушел 4-летний мальчик: ребенка не было более двух часов, пока его не нашли на улице почти за два километра от детсада."По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления... "халатность". По предварительным данным, ребенок самовольно покинул территорию детского сада через решетку забора", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных за нахождение ребенка в детском саду.

https://ria.ru/20210811/yama-1745395163.html

https://ria.ru/20210701/sk-1739426947.html

приморский край

первомайский район

владивосток

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происшествия, приморский край, первомайский район , владивосток