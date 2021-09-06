https://ria.ru/20210906/reabilitatsiya-1748798637.html
Врач рассказал, что поможет для реабилитации после COVID-19
Врач рассказал, что поможет для реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021
Врач рассказал, что поможет для реабилитации после COVID-19
Что известно о роли витаминов в борьбе с коронавирусной инфекцией и в каких случаях их назначают после COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T02:15
2021-09-06T02:15
2021-09-06T02:15
распространение коронавируса
общество
андрей золотарев
витамины
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Что известно о роли витаминов в борьбе с коронавирусной инфекцией и в каких случаях их назначают после COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.Нехватка витаминов и микроэлементов влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии, тем более если организм ослаблен болезнью. Поэтому во время болезни важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые компоненты. Это касается любого заболевания, о специфической роли тех или иных витаминов и микроэлементов в лечении конкретно COVID-19 данных пока нет, отметил Золотарев.В процессе восстановления пациентов после коронавирусной инфекции медики обращают внимание прежде всего на конкретные нарушения, в соответствии с этим могут назначаться в том числе и витамины."Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления", —пояснил Золотарев.По его словам, это касается и минеральных добавок. Врач привел в качестве примера один из вариантов постковидного синдрома при диабете, когда у пациента повышается уровень сахара — в этом случае могут быть рекомендованы минеральные добавки, позволяющие контролировать сахар.Диетолог напомнил, что решение о применении в лечебных целях витаминно-минеральных комплексов должен принимать врач, самолечением заниматься не следует.
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html
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общество, андрей золотарев, витамины, россия, коронавирус covid-19
Врач рассказал, что поможет для реабилитации после COVID-19
Врач Золотарев: для реабилитации после COVID-19 нужны витамины
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Что известно о роли витаминов в борьбе с коронавирусной инфекцией и в каких случаях их назначают после COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik
диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.
Нехватка витаминов и микроэлементов влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии, тем более если организм ослаблен болезнью. Поэтому во время болезни важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые компоненты. Это касается любого заболевания, о специфической роли тех или иных витаминов и микроэлементов в лечении конкретно COVID-19 данных пока нет, отметил Золотарев.
"Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет", — сказал диетолог.
В процессе восстановления пациентов после коронавирусной инфекции медики обращают внимание прежде всего на конкретные нарушения, в соответствии с этим могут назначаться в том числе и витамины.
"Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления", —пояснил Золотарев.
По его словам, это касается и минеральных добавок. Врач привел в качестве примера один из вариантов постковидного синдрома при диабете, когда у пациента повышается уровень сахара — в этом случае могут быть рекомендованы минеральные добавки, позволяющие контролировать сахар.
"Также бывает железодефицитная анемия, здесь приветствуется использование витамина D, хелатного железа", — уточнил Золотарев.
Диетолог напомнил, что решение о применении в лечебных целях витаминно-минеральных комплексов должен принимать врач, самолечением заниматься не следует.