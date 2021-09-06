Руденя: в Верхневолжье за 5 лет создадут более 15 тысяч новых рабочих мест
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026" в Твери
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. До 2026 года в Тверской области планируется создать более 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
"В период с 2021 по 2026 год мы планируем практически вдвое увеличить объем привлеченных инвестиций – до 119 миллиардов рублей", - сказал Руденя.
По его словам, за прошедшие пять лет в Тверской области сформирована комплексная система поддержки инвесторов.
"Это позволило реализовать 65 крупных и значимых инвестиционных проектов, создать 6,7 тысячи рабочих мест и привлечь в экономику региона более 65 миллиардов рублей инвестиций", - отметил губернатор.
По его словам, новые рабочие места в ближайшие пять лет планируется создать в том числе благодаря работе новых инвестиционно-промышленных парков "Боровлево-3", "Эммаусс", территории особого социально-экономического развития в Кувшиново, кластера инновационного транспортного машиностроения.