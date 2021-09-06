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Руденя: в Верхневолжье за 5 лет создадут более 15 тысяч новых рабочих мест

Руденя: в Верхневолжье за 5 лет создадут более 15 тысяч новых рабочих мест - РИА Новости, 06.09.2021

Руденя: в Верхневолжье за 5 лет создадут более 15 тысяч новых рабочих мест

До 2026 года в Тверской области планируется создать более 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:03

2021-09-06T18:03

2021-09-06T18:03

тверская область

экономика

тверь

кувшиново

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. До 2026 года в Тверской области планируется создать более 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".По его словам, за прошедшие пять лет в Тверской области сформирована комплексная система поддержки инвесторов.По его словам, новые рабочие места в ближайшие пять лет планируется создать в том числе благодаря работе новых инвестиционно-промышленных парков "Боровлево-3", "Эммаусс", территории особого социально-экономического развития в Кувшиново, кластера инновационного транспортного машиностроения.

https://ria.ru/20210721/rezidenty-1742259635.html

тверь

кувшиново

тверская область

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экономика, тверь, кувшиново, тверская область, игорь руденя