https://ria.ru/20210906/rabochie-1748848211.html

В Курской области двое рабочих погибли от удара током

В Курской области двое рабочих погибли от удара током - РИА Новости, 06.09.2021

В Курской области двое рабочих погибли от удара током

Следствие выясняет обстоятельства смерти двух рабочих, которые погибли от удара током, задев при чистке скважины высоковольтные провода, сообщает управление СК... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:36

2021-09-06T12:36

2021-09-06T12:36

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

рабочие

россия

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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти двух рабочих, которые погибли от удара током, задев при чистке скважины высоковольтные провода, сообщает управление СК РФ по региону.Трагедия произошла рядом с домом в поселке Мартовский Железногорского района."В ходе чистки скважины для забора воды... потерпевшими использовался бур металлический, которым были задеты высоковольтные провода, в результате чего 60-летнего и 31-летнего мужчин поразило электрическим током, оба скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.По данному факту организована доследственная проверка. Следствие выясняет обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210824/rabochiy-1747059159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), рабочие, россия