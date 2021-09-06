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Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев - РИА Новости, 06.09.2021
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев
Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:08
2021-09-06T12:40
безопасность
сша
кндр (северная корея)
китай
f/a-18e
f/a-18 super hornet
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch.Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус.Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт.В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях.
https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html
сша
кндр (северная корея)
китай
россия
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безопасность, сша, кндр (северная корея), китай, f/a-18e, f/a-18 super hornet, россия
12:08 06.09.2021 (обновлено: 12:40 06.09.2021)
 
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев

Military Watch: авиация стала главной уязвимостью американских авианосцев

© Фото : U.S. Navy / Seaman Ryan CarterИстребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : U.S. Navy / Seaman Ryan Carter
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch.
Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус.

"Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат", — указывает автор статьи.

Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт.
В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях.
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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БезопасностьСШАКНДР (Северная Корея)КитайF/A-18EF/A-18 Super HornetРоссия
 
 
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