https://ria.ru/20210906/pyata-1748842631.html
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев - РИА Новости, 06.09.2021
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев
Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:08
2021-09-06T12:08
2021-09-06T12:40
безопасность
сша
кндр (северная корея)
китай
f/a-18e
f/a-18 super hornet
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151640/06/1516400682_0:219:2894:1846_1920x0_80_0_0_eba39a838d6578e8d7c3e0eb64ace95a.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch.Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус.Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт.В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях.
https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html
сша
кндр (северная корея)
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151640/06/1516400682_69:0:2824:2066_1920x0_80_0_0_bd92be69499b6dd79b57767cd6682785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, кндр (северная корея), китай, f/a-18e, f/a-18 super hornet, россия
12:08 06.09.2021 (обновлено: 12:40 06.09.2021)
Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев
Military Watch: авиация стала главной уязвимостью американских авианосцев