https://ria.ru/20210906/pyata-1748842631.html

Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев

Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев - РИА Новости, 06.09.2021

Military Watch раскрыл "ахиллесову пяту" американских авианосцев

Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:08

2021-09-06T12:08

2021-09-06T12:40

безопасность

сша

кндр (северная корея)

китай

f/a-18e

f/a-18 super hornet

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сделав ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, США пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch.Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус.Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт.В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях.

https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html

сша

кндр (северная корея)

китай

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, кндр (северная корея), китай, f/a-18e, f/a-18 super hornet, россия