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Религия
https://ria.ru/20210906/putin-1748835139.html
Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России
Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России - РИА Новости, 06.09.2021
Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (Новый год), отметив, что еврейские религиозные организации многое делают... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:33
2021-09-06T11:33
религия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (Новый год), отметив, что еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также отметил усилия еврейских организаций, направленные на поддержание в России межнационального, межрелигиозного мира и согласия, а также приверженность таким ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание.Он пожелал россиянам, исповедующим иудаизм, здоровья, благополучия и радостных праздничных дней.
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владимир путин, россия
11:33 06.09.2021
 

Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром. 20 сентября 2017
Владимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром. 20 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (Новый год), отметив, что еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с одним из самых древних и особо почитаемых в иудейском календаре праздников – Рош ха-Шана (Новым годом) ... Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил усилия еврейских организаций, направленные на поддержание в России межнационального, межрелигиозного мира и согласия, а также приверженность таким ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание.
Он пожелал россиянам, исповедующим иудаизм, здоровья, благополучия и радостных праздничных дней.
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