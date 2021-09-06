Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром. 20 сентября 2017
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (Новый год), отметив, что еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с одним из самых древних и особо почитаемых в иудейском календаре праздников – Рош ха-Шана (Новым годом) ... Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил усилия еврейских организаций, направленные на поддержание в России межнационального, межрелигиозного мира и согласия, а также приверженность таким ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание.
Он пожелал россиянам, исповедующим иудаизм, здоровья, благополучия и радостных праздничных дней.
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