https://ria.ru/20210906/putin-1748835139.html

Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России

Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России - РИА Новости, 06.09.2021

Путин рассказал о роли еврейских религиозных организаций в развитии России

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (Новый год), отметив, что еврейские религиозные организации многое делают... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:33

2021-09-06T11:33

2021-09-06T11:33

религия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана (Новый год), отметив, что еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также отметил усилия еврейских организаций, направленные на поддержание в России межнационального, межрелигиозного мира и согласия, а также приверженность таким ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание.Он пожелал россиянам, исповедующим иудаизм, здоровья, благополучия и радостных праздничных дней.

https://ria.ru/20210827/sinagoga-1747517003.html

россия

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2021

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владимир путин, россия