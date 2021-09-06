https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html
Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса - РИА Новости, 06.09.2021
Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:44
2021-09-06T04:44
2021-09-06T05:15
общество
япония
владимир путин
сергей новиков
вторая мировая война (1939-1945)
дальний восток
фонд президентских грантов
россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности, заявил президент России Владимир Путин.Приветствие главы государства участникам и гостям форума на его открытии зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.По словам Путина, на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 1949 году, так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, "был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности".И поэтому нынешняя представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практические звучание, добавил глава государства."Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения", — подчеркнул Путин.Президент выразил надежду, что форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности, а сделанные его участниками выводы будут востребованы в дальнейшей научно-исследовательской работе.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно во время Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, япония, владимир путин, сергей новиков, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, фонд президентских грантов, россия
04:44 06.09.2021 (обновлено: 05:15 06.09.2021)
Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
Путин: обсуждение итогов Хабаровского процесса важно для сохранения исторической памяти
ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости.
Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности, заявил президент России Владимир Путин
.
Приветствие главы государства участникам и гостям форума на его открытии зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков
.
По словам Путина, на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 1949 году, так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, "был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности".
"Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года", — отметил Путин.
И поэтому нынешняя представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практические звучание, добавил глава государства.
"Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения", — подчеркнул Путин.
Президент выразил надежду, что форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности, а сделанные его участниками выводы будут востребованы в дальнейшей научно-исследовательской работе.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока
(Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов
. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно во время Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии
как союзника Германии
по ведению войны против СССР
. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в Дальневосточной кампании в августе 1945 года.