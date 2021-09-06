https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html

Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса

Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса - РИА Новости, 06.09.2021

Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса

Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T04:44

2021-09-06T04:44

2021-09-06T05:15

общество

япония

владимир путин

сергей новиков

вторая мировая война (1939-1945)

дальний восток

фонд президентских грантов

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности, заявил президент России Владимир Путин.Приветствие главы государства участникам и гостям форума на его открытии зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.По словам Путина, на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 1949 году, так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, "был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности".И поэтому нынешняя представительная встреча имеет особое научное и, конечно, практические звучание, добавил глава государства."Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения", — подчеркнул Путин.Президент выразил надежду, что форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности, а сделанные его участниками выводы будут востребованы в дальнейшей научно-исследовательской работе.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно во время Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210906/dokument-1748804019.html

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общество, япония, владимир путин, сергей новиков, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, фонд президентских грантов, россия