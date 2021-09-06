https://ria.ru/20210906/prokat-1748832466.html

"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 06.09.2021

"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 240 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:59

2021-09-06T12:59

2021-09-06T12:59

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 240 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец". На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась драма "После. Глава 3", она собрала 118,2 миллиона рублей. Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 88,3 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась картина "Главный герой", она собрала 54,2 миллиона рублей. Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу. Но однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам – второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.Замыкает пятерку мультфильм "Щенячий патруль в кино", собравший за выходные 34 миллиона рублей. По сюжету щенки бросают вызов злодею Хамдингеру, ставшему мэром Города Приключений.

https://ria.ru/20210825/kino-1747052643.html

https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html

https://ria.ru/20210903/kino-1748209034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы