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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/prokat-1748832466.html
"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 06.09.2021
"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 240 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:59
2021-09-06T12:59
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 240 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец". На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась драма "После. Глава 3", она собрала 118,2 миллиона рублей. Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 88,3 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась картина "Главный герой", она собрала 54,2 миллиона рублей. Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу. Но однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам – второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.Замыкает пятерку мультфильм "Щенячий патруль в кино", собравший за выходные 34 миллиона рублей. По сюжету щенки бросают вызов злодею Хамдингеру, ставшему мэром Города Приключений.
https://ria.ru/20210825/kino-1747052643.html
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новости культуры, кино и сериалы
12:59 06.09.2021
 
"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Кадр из фильма Шан-Чи и легенда десяти колец
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 240 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".
На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась драма "После. Глава 3", она собрала 118,2 миллиона рублей.
Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 88,3 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
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На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась картина "Главный герой", она собрала 54,2 миллиона рублей. Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу.
Но однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам – второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.
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Замыкает пятерку мультфильм "Щенячий патруль в кино", собравший за выходные 34 миллиона рублей. По сюжету щенки бросают вызов злодею Хамдингеру, ставшему мэром Города Приключений.
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​"Шан-Чи и легенда десяти колец" — китайская супергероика Marvel
 
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