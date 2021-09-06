https://ria.ru/20210906/priznaki-1748729970.html

Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса

Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса - РИА Новости, 06.09.2021

Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса

В ближайшее время вполне возможно появление ряда признаков экономического кризиса, таких как снижение частного спроса при сохранении инфляционного давления и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T02:15

2021-09-06T02:15

2021-09-06T02:15

экономика

рэу имени г. в. плеханова

россия

диана степанова

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В ближайшее время вполне возможно появление ряда признаков экономического кризиса, таких как снижение частного спроса при сохранении инфляционного давления и жесткой денежно-кредитной политики центральных банков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Она добавила, что возможно гораздо более резкое сокращение финансового сектора по сравнению с реальным сектором экономики.Степанова также не исключила обвал фондовых рынков из-за формирующихся там пузырей: капитализация ряда компаний не соответствует их реальной стоимости, и в целом активы выглядят "слишком рискованными и перепроданными" — не только акции или криптовалюты, но и облигации, недвижимость.Новый крах бирж может спровоцировать глубокий финансовый кризис, что, как предупредила эксперт, "неминуемо резко ударит и всему инвестиционному рынку, и по реальной экономике".

https://ria.ru/20210904/rubl-1748665322.html

россия

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2021

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, россия, диана степанова