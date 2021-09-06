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Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса
Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса - РИА Новости, 06.09.2021
Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса
В ближайшее время вполне возможно появление ряда признаков экономического кризиса, таких как снижение частного спроса при сохранении инфляционного давления и... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T02:15
2021-09-06T02:15
экономика
рэу имени г. в. плеханова
россия
диана степанова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В ближайшее время вполне возможно появление ряда признаков экономического кризиса, таких как снижение частного спроса при сохранении инфляционного давления и жесткой денежно-кредитной политики центральных банков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Она добавила, что возможно гораздо более резкое сокращение финансового сектора по сравнению с реальным сектором экономики.Степанова также не исключила обвал фондовых рынков из-за формирующихся там пузырей: капитализация ряда компаний не соответствует их реальной стоимости, и в целом активы выглядят "слишком рискованными и перепроданными" — не только акции или криптовалюты, но и облигации, недвижимость.Новый крах бирж может спровоцировать глубокий финансовый кризис, что, как предупредила эксперт, "неминуемо резко ударит и всему инвестиционному рынку, и по реальной экономике".
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, россия, диана степанова
02:15 06.09.2021
 
Россиянам назвали признаки скорого экономического кризиса

Эксперт Степанова: снижение частного спроса при инфляционном давлении говорит о кризисе

© РИА НовостиРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В ближайшее время вполне возможно появление ряда признаков экономического кризиса, таких как снижение частного спроса при сохранении инфляционного давления и жесткой денежно-кредитной политики центральных банков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
"Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики", — отметила эксперт.
Она добавила, что возможно гораздо более резкое сокращение финансового сектора по сравнению с реальным сектором экономики.
Степанова также не исключила обвал фондовых рынков из-за формирующихся там пузырей: капитализация ряда компаний не соответствует их реальной стоимости, и в целом активы выглядят "слишком рискованными и перепроданными" — не только акции или криптовалюты, но и облигации, недвижимость.
Новый крах бирж может спровоцировать глубокий финансовый кризис, что, как предупредила эксперт, "неминуемо резко ударит и всему инвестиционному рынку, и по реальной экономике".
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ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияДиана Степанова
 
 
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