https://ria.ru/20210906/prigovor-1748928315.html

В Москве вынесли приговор судоводителю по делу о гибели ребенка на катере

В Москве вынесли приговор судоводителю по делу о гибели ребенка на катере - РИА Новости, 06.09.2021

В Москве вынесли приговор судоводителю по делу о гибели ребенка на катере

Тушинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима судоводителя, обвиненного в гибели ребенка на катере в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:13

2021-09-06T19:13

2021-09-06T19:13

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима судоводителя, обвиненного в гибели ребенка на катере в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Тушинского районного суда города Москвы (Гайбуллочону) Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года", - рассказал собеседник агентства.До приговора мужчина находился под домашним арестом, в понедельник его заключили под стражу в зале суда.По данным следствия, 13 июня Гайбуллочон Махкамов на маломерном судне Centurion RI буксировал вейкбордиста по Москве-реке, ребенок находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребенка спасти не удалось.Дело было возбуждено по статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожность смерть человека". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.Следствие отмечало, что судоводитель свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20210901/samokat-1748240303.html

https://ria.ru/20210905/kater-1748773465.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, россия