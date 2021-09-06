https://ria.ru/20210906/prigovor-1748867216.html

В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными

В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными - РИА Новости, 06.09.2021

В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными

ЕС сожалеет в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:12

2021-09-06T14:12

2021-09-06T14:37

в мире

белоруссия

евросоюз

мария колесникова

максим знак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза."Сегодня в Минске вынесены приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку… Их судили по необоснованным обвинениям… ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа", - указывается в документе.Евросоюз повторил свои требования о "немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных в Белоруссии" и напомнил Минску о необходимости "придерживаться международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ".В понедельник Минский областной суд огласил приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку, по совокупности преступлений Знаку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой - 11 лет в колонии в условиях общего режима.Сторона защиты Колесниковой и Знака в десятидневный срок обжалует вынесенный им обвинительный приговор в Верховном суде республики, назвав его "незаконным и необоснованным, не основанным на доказательствах".Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html

https://ria.ru/20210906/zaderzhanie-1748821088.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, евросоюз, мария колесникова, максим знак