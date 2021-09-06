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В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными
В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными - РИА Новости, 06.09.2021
В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными
ЕС сожалеет в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:12
2021-09-06T14:37
в мире
белоруссия
евросоюз
мария колесникова
максим знак
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза."Сегодня в Минске вынесены приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку… Их судили по необоснованным обвинениям… ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа", - указывается в документе.Евросоюз повторил свои требования о "немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных в Белоруссии" и напомнил Минску о необходимости "придерживаться международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ".В понедельник Минский областной суд огласил приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку, по совокупности преступлений Знаку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой - 11 лет в колонии в условиях общего режима.Сторона защиты Колесниковой и Знака в десятидневный срок обжалует вынесенный им обвинительный приговор в Верховном суде республики, назвав его "незаконным и необоснованным, не основанным на доказательствах".Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, мария колесникова, максим знак
14:12 06.09.2021 (обновлено: 14:37 06.09.2021)
 
В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными

В Евросоюзе выразили сожаление в связи с приговорами Колесниковой и Знаку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.
"Сегодня в Минске вынесены приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку… Их судили по необоснованным обвинениям… ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа", - указывается в документе.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:18Протесты в Белоруссии
Протасевич признался, что был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии
Евросоюз повторил свои требования о "немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных в Белоруссии" и напомнил Минску о необходимости "придерживаться международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ".
В понедельник Минский областной суд огласил приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку, по совокупности преступлений Знаку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой - 11 лет в колонии в условиях общего режима.
Сторона защиты Колесниковой и Знака в десятидневный срок обжалует вынесенный им обвинительный приговор в Верховном суде республики, назвав его "незаконным и необоснованным, не основанным на доказательствах".
Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора. 6 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 10:05
Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.
Посольство России в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 10:21
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