14:12 06.09.2021 (обновлено: 14:37 06.09.2021)
В Евросоюзе назвали приговоры Колесниковой и Знаку необоснованными
В Евросоюзе выразили сожаление в связи с приговорами Колесниковой и Знаку
БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Минске, считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.
"Сегодня в Минске вынесены приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку… Их судили по необоснованным обвинениям… ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа", - указывается в документе.
В понедельник Минский областной суд огласил приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку, по совокупности преступлений Знаку назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима, Колесниковой - 11 лет в колонии в условиях общего режима.
Сторона защиты Колесниковой и Знака в десятидневный срок обжалует вынесенный им обвинительный приговор в Верховном суде республики, назвав его "незаконным и необоснованным, не основанным на доказательствах".
Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Оппозиционеры во время следствия находились под стражей, им грозило максимум 12 лет лишения свободы. В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела против них.
По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила "успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников". Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, осужден на 14 лет колонии усиленного режима за экономические преступления.