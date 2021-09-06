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В Новосибирске осудили подростка, приковавшего знакомую к батарее
В Новосибирске осудили подростка, приковавшего знакомую к батарее - РИА Новости, 06.09.2021
В Новосибирске осудили подростка, приковавшего знакомую к батарее
Суд в Новосибирске приговорил к 2 годам условно 16-летнего подростка, пристегнувшего в порыве ревности 17-летнюю знакомую наручниками к батарее, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:27
2021-09-06T13:27
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 2 годам условно 16-летнего подростка, пристегнувшего в порыве ревности 17-летнюю знакомую наручниками к батарее, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска… Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Подростка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).По данным следствия, 24 апреля этого года подросток находился со своей 17-летней знакомой в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. Он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне."Потерпевшая попыталась покинуть помещение. Однако обвиняемый, оказывая ей сопротивление, нанес не менее четырех ударов ладонью руки в область ее лица, после чего взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее. Далее фигурант по делу закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, тем самым незаконно удерживал 17-летнюю девушку в комнате общежития. В отсутствие обвиняемого потерпевшей удалось позвонить своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы", - рассказали в следственном управлении.На рассмотрении уголовного дела в суде молодой человек себя виновным не признал, добавили в СК.
https://ria.ru/20210428/novosibirsk-1730251155.html
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:27 06.09.2021
 
В Новосибирске осудили подростка, приковавшего знакомую к батарее

Подросток из Новосибирска получил два года условно за то, что приковал знакомую к батарее

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 6 сен - РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 2 годам условно 16-летнего подростка, пристегнувшего в порыве ревности 17-летнюю знакомую наручниками к батарее, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска… Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 09:27
В Новосибирске подросток приревновал знакомую и приковал ее к батарее
Подростка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
По данным следствия, 24 апреля этого года подросток находился со своей 17-летней знакомой в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. Он приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне.
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"Потерпевшая попыталась покинуть помещение. Однако обвиняемый, оказывая ей сопротивление, нанес не менее четырех ударов ладонью руки в область ее лица, после чего взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее. Далее фигурант по делу закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, тем самым незаконно удерживал 17-летнюю девушку в комнате общежития. В отсутствие обвиняемого потерпевшей удалось позвонить своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы", - рассказали в следственном управлении.
На рассмотрении уголовного дела в суде молодой человек себя виновным не признал, добавили в СК.
 
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