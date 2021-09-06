https://ria.ru/20210906/prigovor-1748843070.html

В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой

В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой - РИА Новости, 06.09.2021

В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой

Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:11

2021-09-06T12:11

2021-09-06T16:34

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

минск

минский областной суд

мария колесникова

максим знак

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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку.Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, а Знак — десять лет колонии усиленного режима.Приговор пока не вступил в законную силу, защита намерена его обжаловать.Знака и Колесникову обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". Во время следствия они находились под стражей, им грозило до 12 лет лишения свободы. В начале августа суд начал рассмотрение уголовного дела в закрытом режиме.Генпрокуратура Белоруссии считает, что обвиняемые вступили в тайный сговор с другими людьми, чтобы захватить власть неконституционным путем. Следователи полагают, что основой для реализации этого замысла послужила опробованная в других странах методика свержения руководства через митинги и протесты.Как подчеркивали в Генпрокуратуре, этот способ адаптировали к Белоруссии.Протесты в республике начались после выборов президента, которые прошли в августе прошлого года. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погибли несколько человек. В феврале в белорусском КГБ заявили, что ситуация стабилизировалась.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html

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в мире, белоруссия, минск, минский областной суд, мария колесникова, максим знак