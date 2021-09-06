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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210906/prigovor-1748843070.html
В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой
В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой - РИА Новости, 06.09.2021
В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой
Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:11
2021-09-06T16:34
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
минск
минский областной суд
мария колесникова
максим знак
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку.Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, а Знак — десять лет колонии усиленного режима.Приговор пока не вступил в законную силу, защита намерена его обжаловать.Знака и Колесникову обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". Во время следствия они находились под стражей, им грозило до 12 лет лишения свободы. В начале августа суд начал рассмотрение уголовного дела в закрытом режиме.Генпрокуратура Белоруссии считает, что обвиняемые вступили в тайный сговор с другими людьми, чтобы захватить власть неконституционным путем. Следователи полагают, что основой для реализации этого замысла послужила опробованная в других странах методика свержения руководства через митинги и протесты.Как подчеркивали в Генпрокуратуре, этот способ адаптировали к Белоруссии.Протесты в республике начались после выборов президента, которые прошли в августе прошлого года. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погибли несколько человек. В феврале в белорусском КГБ заявили, что ситуация стабилизировалась.
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html
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в мире, белоруссия, минск, минский областной суд, мария колесникова, максим знак
12:11 06.09.2021 (обновлено: 16:34 06.09.2021)
 
В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак получили 11 и десять лет лишения свободы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде
Мария Колесникова и Максим Знак во время вынесения приговора в Минском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
Колесникова получила 11 лет колонии общего режима, а Знак — десять лет колонии усиленного режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, защита намерена его обжаловать.
Знака и Колесникову обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". Во время следствия они находились под стражей, им грозило до 12 лет лишения свободы. В начале августа суд начал рассмотрение уголовного дела в закрытом режиме.
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Генпрокуратура Белоруссии считает, что обвиняемые вступили в тайный сговор с другими людьми, чтобы захватить власть неконституционным путем. Следователи полагают, что основой для реализации этого замысла послужила опробованная в других странах методика свержения руководства через митинги и протесты.
Как подчеркивали в Генпрокуратуре, этот способ адаптировали к Белоруссии.
Протесты в республике начались после выборов президента, которые прошли в августе прошлого года. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погибли несколько человек. В феврале в белорусском КГБ заявили, что ситуация стабилизировалась.
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияМинскМинский областной судМария КолесниковаМаксим Знак
 
 
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