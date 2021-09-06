https://ria.ru/20210906/prezident-1748859337.html
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде - РИА Новости, 06.09.2021
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде
Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:24
2021-09-06T13:24
2021-09-06T15:18
в мире
гвинея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
альфа конде
военный переворот в гвинее
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150576/70/1505767030_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_4a5c94fb0e76222cdd62bacfd22c64bf.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД.Министерство призвало всех участников сесть за стол переговоров и воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие.Накануне СМИ сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, президент Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Главе государства 83 года, он руководит страной с 2010-го. Недавно поправки в основной закон дали ему право занимать президентский пост еще два срока. Это не устроило оппозицию, во время уличных беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея — довольно бедная страна, в июле Конде повысили зарплату, что также вызвало возмущение граждан.
https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html
гвинея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150576/70/1505767030_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e30d9b6a1cf92299853eb592ba760d80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, альфа конде, военный переворот в гвинее
13:24 06.09.2021 (обновлено: 15:18 06.09.2021)
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде
МИД: Россия требует немедленного освобождения президента Гвинеи Конде