https://ria.ru/20210906/prezident-1748859337.html

Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде

Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде - РИА Новости, 06.09.2021

Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде

Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:24

2021-09-06T13:24

2021-09-06T15:18

в мире

гвинея

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД.Министерство призвало всех участников сесть за стол переговоров и воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие.Накануне СМИ сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, президент Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Главе государства 83 года, он руководит страной с 2010-го. Недавно поправки в основной закон дали ему право занимать президентский пост еще два срока. Это не устроило оппозицию, во время уличных беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея — довольно бедная страна, в июле Конде повысили зарплату, что также вызвало возмущение граждан.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html

гвинея

россия

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в мире, гвинея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, альфа конде, военный переворот в гвинее