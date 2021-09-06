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Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде - РИА Новости, 06.09.2021
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде
Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:24
2021-09-06T15:18
в мире
гвинея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД.Министерство призвало всех участников сесть за стол переговоров и воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие.Накануне СМИ сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, президент Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Главе государства 83 года, он руководит страной с 2010-го. Недавно поправки в основной закон дали ему право занимать президентский пост еще два срока. Это не устроило оппозицию, во время уличных беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея — довольно бедная страна, в июле Конде повысили зарплату, что также вызвало возмущение граждан.
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в мире, гвинея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, альфа конде, военный переворот в гвинее
13:24 06.09.2021 (обновлено: 15:18 06.09.2021)
 
Москва потребовала немедленно освободить президента Гвинеи Конде

МИД: Россия требует немедленного освобождения президента Гвинеи Конде

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде. 28 сентября 2017
 Президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде. 28 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия требует как можно скорее отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде, заявили в МИД.

"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти", — сказано в релизе.

Министерство призвало всех участников сесть за стол переговоров и воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие.
Накануне СМИ сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, президент Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
Главе государства 83 года, он руководит страной с 2010-го. Недавно поправки в основной закон дали ему право занимать президентский пост еще два срока. Это не устроило оппозицию, во время уличных беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея — довольно бедная страна, в июле Конде повысили зарплату, что также вызвало возмущение граждан.
Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
5 сентября, 18:03
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
 
В миреГвинеяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияАльфа КондеВоенный переворот в Гвинее
 
 
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