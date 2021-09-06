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Рош ха-Шана (Еврейский Новый год)

Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) - РИА Новости, 06.09.2021

Рош ха-Шана (Еврейский Новый год)

Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T07:29

2021-09-06T07:29

2021-09-06T07:29

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Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами. Новый год, или Рош ха-Шана, что в переводе с иврита означает "голова года", начинается в первый день месяца тишрей (по лунному иудейскому календарю), который по светскому календарю приходится обычно на сентябрь или октябрь. Рош ха-Шана празднуется в течение двух дней – первых двух дней месяца тишрей, – но эти два дня считаются одним длинным праздником, который носит название "йома арихата" (длинный день). В 2021 году его празднование начинается вечером 6 сентября, а завершается вечером 8 сентября. Формально в светском календаре Рош ха-Шана в 2021 году выпадает на 7 и 8 сентября, однако по еврейской традиции празднование начинается накануне главного дня (это называется эрев-хаг) – вечером 6 сентября. С Рош ха-Шана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаянья (слихот). Согласно традиции, десять дней, от начала Рош ха-Шана до Йом-Кипура (Судного дня) – время, когда Бог судит весь мир и выносит приговор: кому – жить, а кому – умереть. Это время называют "Страшными днями" или "Днями трепета". В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и раскаяться в грехах. В эти дни принято просить у ближних прощение за нанесенные обиды и желать друг другу быть вписанными в "Книгу жизни", куда Всевышний записывает имена праведных, которым суждено прожить следующий год. Поэтому Рош ха-Шана – это не праздник в обычном смысле этого слова. Праздничный стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Всевышнего. Атмосфера Рош ха-Шана лишена даже намека на праздность. В эти два дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени уделять молитве.Самым эмоциональным моментом Рош ха-Шана является обряд трубления в шофар – специальный инструмент, изготовленный из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге во время утренней молитвы, сто раз в каждый из двух дней праздника.По традиции шофар должен издавать три различных звука: длинный, постепенно снижающийся, короткий, жалобный и отрывистый, резкий. Звуки шофара призывают человека к раскаянию. "Трубный глас" слушают стоя. Согласно традиции, каждый еврей обязан в Рош ха-Шана услышать звук шофара, причем "вживую", а не в записи и не посредством электронных носителей. В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. В основном выполнение этой заповеди возложено на женщину – хозяйку дома; она зажигает свечи за всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой. Мужчина, живущий один, также обязан зажигать свечи, и делает это сам. Принято зажигать как минимум две свечи. Некоторые женщины добавляют по одной свече на каждого из своих детей. В канун первого дня свечи зажигают за 18 минут до заката солнца. Но если праздник не выпал на субботу и свечи не были зажжены до захода солнца, то можно зажечь их и позднее (до начала праздничной трапезы). Причем новый огонь создавать в праздник нельзя – запрещено пользоваться спичками, зажигалками, но зажечь от уже горящего можно. В каждый из двух вечеров праздника и в каждый из двух его дней устраивается праздничная трапеза, начинающаяся произнесением благословения на хлеб. На этих застольях собирают всю семью, а если есть возможность, приглашают гостей.Как и во все праздники, каждая из трапез предваряется кидушем — благословением праздника, произносимым над бокалом вина или виноградного сока. Время вечернего кидуша — от выхода на небе звезд и до рассвета. Время дневного кидуша — днем, после молитвы и до заката. Во время вечерней трапезы, первой трапезы Рош ха-Шана, принято есть сладкое и не есть горькое, кислое и острое, а также орехи. Все блюда вечерней трапезы символизируют изобилие, которое ожидают в наступающем году. На стол подается рыба — символ плодородия; голова барана (или рыбы) — знак первенства, успеха и процветания; овощи и фрукты – в надежде на обильный урожай; морковь, порезанная кружочками, — по форме и цвету она напоминает золотые монеты и символизирует богатство; круглая сладкая хала с изюмом — чтобы год принес здоровье и достаток; жирное мясо и различные деликатесы. В начале трапезы все съедают по куску халы, а затем кусочек яблока, предварительно обмакнув его в мед, чтобы год был сладким и счастливым. В первый день Рош ха-Шана после дневной молитвы, но до захода солнца, совершают обычай, называемый ташлих ("сбрасывание грехов"). Верующие собираются возле реки или другого водоема, в котором водится рыба, произносят молитву покаяния и просят Всевышнего отбросить в пучины морские все их грехи. Во время чтения молитвы они в воду производят символическое "стряхивание" с одежд совершенных прегрешений или вытряхивают карманы.В праздничные дни все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки тем, кто живет далеко.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, рош ха-шана, иудаизм