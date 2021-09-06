12:29 06.09.2021 (обновлено: 12:36 06.09.2021)
Талибы заявили о завершении формирования нового правительства
Представитель "Талибана"* Муджахид: решения по правительству Афганистана приняты
© AP Photo / Rahmat GulПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу формирования нового правительства Афганистана завершен, остались технические моменты.
"Процесс принятия решения по поводу формирования правительства завершен, осталась только техническая часть", - заявил Муджахид в ходе пресс-конференции.
В понедельник он заявил, что новое правительство Афганистана будет объявлено через несколько дней, отметив, что точную дату пока назвать не может.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Террористическая организация, запрещенная в России