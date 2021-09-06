https://ria.ru/20210906/pravitelstvo-1748847251.html

Талибы заявили о завершении формирования нового правительства

Талибы заявили о завершении формирования нового правительства - РИА Новости, 06.09.2021

Талибы заявили о завершении формирования нового правительства

Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу формирования нового правительства Афганистана завершен, остались... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:29

2021-09-06T12:29

2021-09-06T12:36

в мире

талибан

афганистан

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу формирования нового правительства Афганистана завершен, остались технические моменты."Процесс принятия решения по поводу формирования правительства завершен, осталась только техническая часть", - заявил Муджахид в ходе пресс-конференции.В понедельник он заявил, что новое правительство Афганистана будет объявлено через несколько дней, отметив, что точную дату пока назвать не может.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210906/voyna-1748820584.html

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в мире, талибан, афганистан