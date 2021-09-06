Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/pravda-1748908704.html
Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе
Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе - РИА Новости, 06.09.2021
Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе
Обсуждение Хабаровского процесса на фактах и архивных материалах поможет уберечь мир от новых подобных преступлений, это гуманитарное поле безопасности и... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:26
2021-09-06T17:26
общество
ирина яровая
дальний восток
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748503140_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_76c54410803cbdf16bb8947235a004df.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение Хабаровского процесса на фактах и архивных материалах поможет уберечь мир от новых подобных преступлений, это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности."Знание правды и восполнение пробела по Хабаровскому процессу - это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия. Предложение президента – возможность уберечь мир от новых потрясений и фактов распространения лжи и неправды, которые направлены на манипуляцию сознанием и возможность продвижения недобросовестной политики в отношении России", - сказала Яровая журналистам.По ее словам, у истории нет сослагательного наклонения, однако сегодня у современного мира есть все возможности избежать повторения тех трагических ошибок, и последовательная работа, которая проводится в России в этом направлении, рассекречивание важных документов - самый надёжный путь к сбережению мира для будущих поколений.Парламентарий добавила, что сегодня в мире "пытаются разыграть карту ненависти, кощунственно интерпретируя те или иные события в угоду политическим недобросовестным амбициям", однако любые попытки реабилитации и оправдания нацизма являются преступлением."И наши действия – это, прежде всего, гуманитарная миссия правды в системе размещения информации, дипломатии, образовании, международном сотрудничестве", - подчеркнула она.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который проходит 6-7 сентября, посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html
https://ria.ru/20210906/uchebniki-1748805650.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748503140_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a381cc081ab40c14ae24b65c889a12d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ирина яровая, дальний восток, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
17:26 06.09.2021
 
Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе

Яровая: знание правды о Хабаровском процессе необходимо для избежания новых потрясений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение Хабаровского процесса на фактах и архивных материалах поможет уберечь мир от новых подобных преступлений, это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 04:44
Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
"Знание правды и восполнение пробела по Хабаровскому процессу - это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия. Предложение президента – возможность уберечь мир от новых потрясений и фактов распространения лжи и неправды, которые направлены на манипуляцию сознанием и возможность продвижения недобросовестной политики в отношении России", - сказала Яровая журналистам.
По ее словам, у истории нет сослагательного наклонения, однако сегодня у современного мира есть все возможности избежать повторения тех трагических ошибок, и последовательная работа, которая проводится в России в этом направлении, рассекречивание важных документов - самый надёжный путь к сбережению мира для будущих поколений.
"Достоверное знание о чудовищных преступлениях, совершенных в годы Второй мировой войны нацизма и милитаризма, правда о бессмертном подвиге нашего солдата и нашего народа - это оберег от заблуждений и ошибок современной геополитики", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Парламентарий добавила, что сегодня в мире "пытаются разыграть карту ненависти, кощунственно интерпретируя те или иные события в угоду политическим недобросовестным амбициям", однако любые попытки реабилитации и оправдания нацизма являются преступлением.
"И наши действия – это, прежде всего, гуманитарная миссия правды в системе размещения информации, дипломатии, образовании, международном сотрудничестве", - подчеркнула она.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Вчера, 05:08
Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который проходит 6-7 сентября, посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
 
ОбществоИрина ЯроваяДальний ВостокРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния