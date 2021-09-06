Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе
Яровая: знание правды о Хабаровском процессе необходимо для избежания новых потрясений
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение Хабаровского процесса на фактах и архивных материалах поможет уберечь мир от новых подобных преступлений, это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности.
"Знание правды и восполнение пробела по Хабаровскому процессу - это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия. Предложение президента – возможность уберечь мир от новых потрясений и фактов распространения лжи и неправды, которые направлены на манипуляцию сознанием и возможность продвижения недобросовестной политики в отношении России", - сказала Яровая журналистам.
По ее словам, у истории нет сослагательного наклонения, однако сегодня у современного мира есть все возможности избежать повторения тех трагических ошибок, и последовательная работа, которая проводится в России в этом направлении, рассекречивание важных документов - самый надёжный путь к сбережению мира для будущих поколений.
"Достоверное знание о чудовищных преступлениях, совершенных в годы Второй мировой войны нацизма и милитаризма, правда о бессмертном подвиге нашего солдата и нашего народа - это оберег от заблуждений и ошибок современной геополитики", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Парламентарий добавила, что сегодня в мире "пытаются разыграть карту ненависти, кощунственно интерпретируя те или иные события в угоду политическим недобросовестным амбициям", однако любые попытки реабилитации и оправдания нацизма являются преступлением.
"И наши действия – это, прежде всего, гуманитарная миссия правды в системе размещения информации, дипломатии, образовании, международном сотрудничестве", - подчеркнула она.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который проходит 6-7 сентября, посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.