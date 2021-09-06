https://ria.ru/20210906/pravda-1748908704.html

Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе

Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе - РИА Новости, 06.09.2021

Яровая рассказала, зачем нужно знать правду о Хабаровском процессе

Обсуждение Хабаровского процесса на фактах и архивных материалах поможет уберечь мир от новых подобных преступлений, это гуманитарное поле безопасности и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:26

2021-09-06T17:26

2021-09-06T17:26

общество

ирина яровая

дальний восток

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обсуждение Хабаровского процесса на фактах и архивных материалах поможет уберечь мир от новых подобных преступлений, это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" имеет особое значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности."Знание правды и восполнение пробела по Хабаровскому процессу - это гуманитарное поле безопасности и честного взаимодействия. Предложение президента – возможность уберечь мир от новых потрясений и фактов распространения лжи и неправды, которые направлены на манипуляцию сознанием и возможность продвижения недобросовестной политики в отношении России", - сказала Яровая журналистам.По ее словам, у истории нет сослагательного наклонения, однако сегодня у современного мира есть все возможности избежать повторения тех трагических ошибок, и последовательная работа, которая проводится в России в этом направлении, рассекречивание важных документов - самый надёжный путь к сбережению мира для будущих поколений.Парламентарий добавила, что сегодня в мире "пытаются разыграть карту ненависти, кощунственно интерпретируя те или иные события в угоду политическим недобросовестным амбициям", однако любые попытки реабилитации и оправдания нацизма являются преступлением."И наши действия – это, прежде всего, гуманитарная миссия правды в системе размещения информации, дипломатии, образовании, международном сотрудничестве", - подчеркнула она.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который проходит 6-7 сентября, посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html

https://ria.ru/20210906/uchebniki-1748805650.html

дальний восток

россия

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общество, ирина яровая, дальний восток, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"