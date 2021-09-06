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https://ria.ru/20210906/potok-1748851755.html
США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров
США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров - РИА Новости, 06.09.2021
США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров
США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:54
2021-09-06T13:06
россия
экономика
в мире
сша
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
газпром
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Тот же "Северный поток — 2" - администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - сказал Лавров в ходе посещения пансиона воспитанниц министерства обороны РФ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект."Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.
https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html
россия
сша
германия
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, экономика, в мире, сша, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, сергей лавров, балтийское море, северный поток — 2
12:54 06.09.2021 (обновлено: 13:06 06.09.2021)
 
США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
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© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Тот же "Северный поток — 2" - администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - сказал Лавров в ходе посещения пансиона воспитанниц министерства обороны РФ.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 08:00
Европа откажется от "Северного потока — 2". Дату уже назвали
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект.
"Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.
 
РоссияЭкономикаВ миреСШАГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГазпромСергей ЛавровБалтийское мореСеверный поток — 2
 
 
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