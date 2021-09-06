https://ria.ru/20210906/potok-1748851755.html

США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров

США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров - РИА Новости, 06.09.2021

США одержимы задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил Лавров

США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:54

2021-09-06T12:54

2021-09-06T13:06

россия

экономика

в мире

сша

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

газпром

сергей лавров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. США одержимы нереализуемой задачей по остановке "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Тот же "Северный поток — 2" - администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - сказал Лавров в ходе посещения пансиона воспитанниц министерства обороны РФ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Окончание строительства ожидается в ближайшее время. Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2". В июле Зеле говорил, что ожидает во втором полугодии первые выплаты от оператора газопровода "Северный поток — 2" по финансированию, которое австрийская компания направила на проект."Газпром" ранее сообщал, что общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.

https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html

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сша

германия

балтийское море

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-06T12:54 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, в мире, сша, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), газпром, сергей лавров, балтийское море, северный поток — 2