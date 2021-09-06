В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"
Политолог Рар: в случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в беседе в МК усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.
По его мнению, от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например, в условиях предстоящей холодной зимы.
"Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа", — отметил Рар.
Эксперт также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС.
"Тогда оба "Северных потока" — первый и второй — станут для Европы спасением. <…> Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях", — предположил политолог.
Рар назвал действие газовой директивы ЕС инструментом дискриминации, поскольку в последние годы ее переделывали под давлением оппонентов России.
Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.