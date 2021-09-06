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В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"
В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 06.09.2021
В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"
Немецкий политолог Александр Рар в беседе в МК усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T01:25
2021-09-06T01:25
экономика
в мире
сша
германия
александр рар
евросоюз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в беседе в МК усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.По его мнению, от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например, в условиях предстоящей холодной зимы.Эксперт также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС.Рар назвал действие газовой директивы ЕС инструментом дискриминации, поскольку в последние годы ее переделывали под давлением оппонентов России.Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
https://ria.ru/20210902/potok-1748295630.html
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экономика, в мире, сша, германия, александр рар, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
01:25 06.09.2021
 
В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"

Политолог Рар: в случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в беседе в МК усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.
По его мнению, от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например, в условиях предстоящей холодной зимы.
"Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа", — отметил Рар.
Эксперт также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС.
"Тогда оба "Северных потока" — первый и второй — станут для Европы спасением. <…> Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях", — предположил политолог.
Рар назвал действие газовой директивы ЕС инструментом дискриминации, поскольку в последние годы ее переделывали под давлением оппонентов России.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 09:27
В бундестаге возмутились решением немецкого суда по "Северному потоку — 2"
Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
00:44
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаВ миреСШАГерманияАлександр РарЕвросоюзСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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