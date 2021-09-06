https://ria.ru/20210906/potok-1748802201.html

В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"

В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 06.09.2021

В Германии назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"

Немецкий политолог Александр Рар в беседе в МК усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T01:25

2021-09-06T01:25

2021-09-06T01:25

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александр рар

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в беседе в МК усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток — 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза.По его мнению, от этих требований для трубопровода откажутся в случае необходимости, например, в условиях предстоящей холодной зимы.Эксперт также обратил внимание на риск сбоя морально и физически устаревшей украинской ГТС.Рар назвал действие газовой директивы ЕС инструментом дискриминации, поскольку в последние годы ее переделывали под давлением оппонентов России.Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.

https://ria.ru/20210902/potok-1748295630.html

https://ria.ru/20210906/potok-1748800404.html

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экономика, в мире, сша, германия, александр рар, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия