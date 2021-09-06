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Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости". РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T00:44
2021-09-06T00:59
в мире
германия
газпром
алексей миллер
omv
балтийское море
северный поток — 2
райнер зеле
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости".Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году."Это сказал (глава "Газпрома". — Прим. ред.) Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", — продолжил собеседник издания.По словам Зеле, затраты на "Северный поток — 2" в процессе его реализации удалось сократить. Изначально его стоимость закладывалась в размере 950 миллионов евро, пояснил он."Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь. &lt;...&gt; В случае Nord Stream 2 AG — те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил Зеле."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен.На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства трубопровода осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что компания поставит первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.
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в мире, германия, газпром, алексей миллер, omv, балтийское море, северный поток — 2, райнер зеле, россия
00:44 06.09.2021 (обновлено: 00:59 06.09.2021)
 
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Глава OMV Зеле: строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшие дни

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости".

"На будущей неделе", — сказал Зеле в ответ на вопрос о сроках завершения строительства.

Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году.
"Это сказал (глава "Газпрома". — Прим. ред.) Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", — продолжил собеседник издания.
По словам Зеле, затраты на "Северный поток — 2" в процессе его реализации удалось сократить. Изначально его стоимость закладывалась в размере 950 миллионов евро, пояснил он.
"Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь. <...> В случае Nord Stream 2 AG — те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил Зеле.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен.
На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства трубопровода осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что компания поставит первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.
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В миреГерманияГазпромАлексей МиллерOMVБалтийское мореСеверный поток — 2Райнер ЗелеРоссия
 
 
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