https://ria.ru/20210906/potok-1748800404.html
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости". РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T00:44
2021-09-06T00:44
2021-09-06T00:59
в мире
германия
газпром
алексей миллер
omv
балтийское море
северный поток — 2
райнер зеле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742239237_0:0:2491:1402_1920x0_80_0_0_852df089382fdb4df78f928e02ae1b92.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости".Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году."Это сказал (глава "Газпрома". — Прим. ред.) Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", — продолжил собеседник издания.По словам Зеле, затраты на "Северный поток — 2" в процессе его реализации удалось сократить. Изначально его стоимость закладывалась в размере 950 миллионов евро, пояснил он."Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь. <...> В случае Nord Stream 2 AG — те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил Зеле."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен.На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства трубопровода осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что компания поставит первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.
https://ria.ru/20210905/gazoprovod-1748759011.html
германия
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742237895_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_281545e84d39de700e5e44d1e124e9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, газпром, алексей миллер, omv, балтийское море, северный поток — 2, райнер зеле, россия
00:44 06.09.2021 (обновлено: 00:59 06.09.2021)
Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Глава OMV Зеле: строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшие дни
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле
в беседе с газетой "Ведомости
".
"На будущей неделе", — сказал Зеле в ответ на вопрос о сроках завершения строительства.
Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году.
"Это сказал (глава "Газпрома
". — Прим. ред.) Алексей Миллер
. И я разделяю его прогноз", — продолжил собеседник издания.
По словам Зеле, затраты на "Северный поток — 2" в процессе его реализации удалось сократить. Изначально его стоимость закладывалась в размере 950 миллионов евро, пояснил он.
"Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь. <...> В случае Nord Stream 2 AG — те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил Зеле.
"Северный поток — 2
" протянут из России в Германию
, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен.
На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства трубопровода осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что компания поставит первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.