https://ria.ru/20210906/potok-1748800404.html

Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.09.2021

Названы сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости". РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:44

2021-09-06T00:44

2021-09-06T00:59

в мире

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газпром

алексей миллер

omv

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северный поток — 2

райнер зеле

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" завершится в ближайшее время, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле в беседе с газетой "Ведомости".Он также добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году."Это сказал (глава "Газпрома". — Прим. ред.) Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", — продолжил собеседник издания.По словам Зеле, затраты на "Северный поток — 2" в процессе его реализации удалось сократить. Изначально его стоимость закладывалась в размере 950 миллионов евро, пояснил он."Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь. <...> В случае Nord Stream 2 AG — те самые 950 миллионов евро. А потом наши замечательные коллеги из Nord Stream 2 AG начали методично и основательно, день за днем, работать над этим проектом. В результате они получили цены лучше, чем планировали, и в итоге получилась более низкая стоимость", — заключил Зеле."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен.На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства трубопровода осталось ждать недолго. Кроме того, он сказал, что компания поставит первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210905/gazoprovod-1748759011.html

германия

балтийское море

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в мире, германия, газпром, алексей миллер, omv, балтийское море, северный поток — 2, райнер зеле, россия