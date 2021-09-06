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Сейм Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Сейм Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.09.2021
Сейм Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, которое ранее своим указом ввел президент республики... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T20:45
2021-09-06T20:45
в мире
белоруссия
минск
польша
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ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, которое ранее своим указом ввел президент республики Анджей Дуда, передает корреспондент РИА Новости.Дуда ввел режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях 2 сентября в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Несмотря на то, что указ в тот же день был опубликован и вступил в силу, в соответствии с польской конституцией его должен рассмотреть сейм страны. Большинством голосов сейм имеет право отменить режим чрезвычайного положения.В понедельник после трехчасовых дебатов за введение режима ЧП высказались 218 депутатов, среди которых депутаты правящей партии "Право и справедливость", коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Против голосовали 168 депутатов, в частности представители оппозиционной "Гражданской платформы". Воздержались 20 парламентариев.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим чрезвычайного положения затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затронут постоянных жителей этих населенных пунктов. При этом на территориях, которые подпадут под режим чрезвычайного положения, будут запрещены экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. По словам министра, режим ЧП на территории Польши будет введен впервые после 1990 года.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более 4 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.
https://ria.ru/20210831/polsha-1747917149.html
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в мире, белоруссия, минск, польша
20:45 06.09.2021
 
Сейм Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Белоруссией

Сейм Польши поддержал введение режима ЧП на приграничных с Белоруссией территориях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 6 сен - РИА Новости. Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, которое ранее своим указом ввел президент республики Анджей Дуда, передает корреспондент РИА Новости.
Дуда ввел режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях 2 сентября в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Несмотря на то, что указ в тот же день был опубликован и вступил в силу, в соответствии с польской конституцией его должен рассмотреть сейм страны. Большинством голосов сейм имеет право отменить режим чрезвычайного положения.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В понедельник после трехчасовых дебатов за введение режима ЧП высказались 218 депутатов, среди которых депутаты правящей партии "Право и справедливость", коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Против голосовали 168 депутатов, в частности представители оппозиционной "Гражданской платформы". Воздержались 20 парламентариев.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим чрезвычайного положения затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затронут постоянных жителей этих населенных пунктов. При этом на территориях, которые подпадут под режим чрезвычайного положения, будут запрещены экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. По словам министра, режим ЧП на территории Польши будет введен впервые после 1990 года.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более 4 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.
 
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