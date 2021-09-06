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Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве
Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве - РИА Новости, 06.09.2021
Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве
Период холодной погоды в Москве заканчивается, бабе лето может начаться в пятницу с потеплением до плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:30
2021-09-06T11:42
общество
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Период холодной погоды в Москве заканчивается, бабе лето может начаться в пятницу с потеплением до плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Период холодной погоды, когда температура воздуха градусов на пять оказалась ниже климатической нормы и вчерашний день больше соответствовал 1 октября, он заканчивается. Атмосферное давление будет повышаться, мы будем находиться во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры произойдет за счет ночной и дневной температуры", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, во вторник ночью существенных осадков не ожидается, ночь станет на пару градусов теплее, чем накануне. Во вторник днем ожидается облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь, дневная температура в городе плюс 13-15, по области - плюс 12-17."В среду практически характер погоды не изменится, останется так же и в четверг, потому что мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта. В последующие дни осадков станет значительно меньше. В пятницу и субботу погода без осадков. Минимальная температура около 10 градусов, по области - не ниже плюс 5, дневная температура плюс 15-20 градусов. Я бы назвала это началом бабьего лета", - добавила метеоролог.
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общество, москва
11:30 06.09.2021 (обновлено: 11:42 06.09.2021)
 
Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве

Синоптик: с пятницы температура может достигать до плюс 20, это начало бабьего лета

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Период холодной погоды в Москве заканчивается, бабе лето может начаться в пятницу с потеплением до плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Период холодной погоды, когда температура воздуха градусов на пять оказалась ниже климатической нормы и вчерашний день больше соответствовал 1 октября, он заканчивается. Атмосферное давление будет повышаться, мы будем находиться во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры произойдет за счет ночной и дневной температуры", - рассказала Позднякова.
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По словам синоптика, во вторник ночью существенных осадков не ожидается, ночь станет на пару градусов теплее, чем накануне. Во вторник днем ожидается облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь, дневная температура в городе плюс 13-15, по области - плюс 12-17.
"В среду практически характер погоды не изменится, останется так же и в четверг, потому что мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта. В последующие дни осадков станет значительно меньше. В пятницу и субботу погода без осадков. Минимальная температура около 10 градусов, по области - не ниже плюс 5, дневная температура плюс 15-20 градусов. Я бы назвала это началом бабьего лета", - добавила метеоролог.
 
ОбществоМосква
 
 
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