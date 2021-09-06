https://ria.ru/20210906/pogoda-1748834261.html

Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве

Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве - РИА Новости, 06.09.2021

Синоптик заявил о приближении бабьего лета в Москве

Период холодной погоды в Москве заканчивается, бабе лето может начаться в пятницу с потеплением до плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:30

2021-09-06T11:30

2021-09-06T11:42

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744900770_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_c6cbe2a9bc8d56bcb42e812c7a76833a.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Период холодной погоды в Москве заканчивается, бабе лето может начаться в пятницу с потеплением до плюс 20, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Период холодной погоды, когда температура воздуха градусов на пять оказалась ниже климатической нормы и вчерашний день больше соответствовал 1 октября, он заканчивается. Атмосферное давление будет повышаться, мы будем находиться во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры произойдет за счет ночной и дневной температуры", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, во вторник ночью существенных осадков не ожидается, ночь станет на пару градусов теплее, чем накануне. Во вторник днем ожидается облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь, дневная температура в городе плюс 13-15, по области - плюс 12-17."В среду практически характер погоды не изменится, останется так же и в четверг, потому что мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта. В последующие дни осадков станет значительно меньше. В пятницу и субботу погода без осадков. Минимальная температура около 10 градусов, по области - не ниже плюс 5, дневная температура плюс 15-20 градусов. Я бы назвала это началом бабьего лета", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20210905/zamorozki-1748755135.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва