https://ria.ru/20210906/pogoda-1748809525.html

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник - РИА Новости, 06.09.2021

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник

Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T07:46

2021-09-06T07:46

2021-09-06T07:46

общество

московская область (подмосковье)

александр синенков

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 ",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210831/leto-1747978307.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), александр синенков