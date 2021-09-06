https://ria.ru/20210906/pogoda-1748809525.html
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник - РИА Новости, 06.09.2021
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:46
2021-09-06T07:46
2021-09-06T07:46
общество
московская область (подмосковье)
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745624765_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9fc9c7b1f2b055dbf5a039edb750c147.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 ",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210831/leto-1747978307.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745624765_92:0:1151:794_1920x0_80_0_0_0ca961b0eac743a051eade7202d01c0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), александр синенков