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Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник - РИА Новости, 06.09.2021
Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:46
2021-09-06T07:46
общество
московская область (подмосковье)
александр синенков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 ",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, московская область (подмосковье), александр синенков
07:46 06.09.2021
 

Москвичам рассказали, какая погода их ждет в понедельник

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди под зонтами на Красной площади
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14 ",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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