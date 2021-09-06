https://ria.ru/20210906/pitanie-1748811750.html
Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах
Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах - РИА Новости, 06.09.2021
Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах
Роспотребнадзор с понедельника запускает горячую линию по организации питания в общеобразовательных организациях. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:35
2021-09-06T08:35
2021-09-06T08:35
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор с понедельника запускает горячую линию по организации питания в общеобразовательных организациях."Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Добавляется, что до 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей и об аспектах родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях. Кроме того, специалисты ведомства дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания."Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов вы сможете найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210826/pitanie-1747355812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах
Роспотребнадзор с понедельника запускает горячую линию по организации питания в школах