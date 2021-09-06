https://ria.ru/20210906/pitanie-1748811750.html

Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах

Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах - РИА Новости, 06.09.2021

Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах

Роспотребнадзор с понедельника запускает горячую линию по организации питания в общеобразовательных организациях. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:35

2021-09-06T08:35

2021-09-06T08:35

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор с понедельника запускает горячую линию по организации питания в общеобразовательных организациях."Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Добавляется, что до 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей и об аспектах родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях. Кроме того, специалисты ведомства дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания."Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов вы сможете найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210826/pitanie-1747355812.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия