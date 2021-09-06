https://ria.ru/20210906/perevorot-1748804297.html

Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее

Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее - РИА Новости, 06.09.2021

Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T04:24

2021-09-06T04:24

2021-09-06T04:24

в мире

гвинея

конакри (город)

олег дерипаска

telegram (приложение)

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее.По его мнению, захват власти в стране может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Альфы Конде. По данным издания Jeune Afrique, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства, а лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее служил во французском Иностранном легионе.Позже Думбуя лично заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html

гвинея

конакри (город)

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2021

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в мире, гвинея, конакри (город), олег дерипаска, telegram (приложение), альфа конде, военный переворот в гвинее