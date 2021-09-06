https://ria.ru/20210906/perevorot-1748804297.html
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее - РИА Новости, 06.09.2021
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:24
2021-09-06T04:24
2021-09-06T04:24
в мире
гвинея
конакри (город)
олег дерипаска
telegram (приложение)
альфа конде
военный переворот в гвинее
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее.По его мнению, захват власти в стране может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Альфы Конде. По данным издания Jeune Afrique, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства, а лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее служил во французском Иностранном легионе.Позже Думбуя лично заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.
https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html
гвинея
конакри (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея, конакри (город), олег дерипаска, telegram (приложение), альфа конде, военный переворот в гвинее
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
Олег Дерипаска: переворот в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия