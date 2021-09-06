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Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее - РИА Новости, 06.09.2021
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:24
2021-09-06T04:24
в мире
гвинея
конакри (город)
олег дерипаска
telegram (приложение)
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее.По его мнению, захват власти в стране может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Альфы Конде. По данным издания Jeune Afrique, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства, а лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее служил во французском Иностранном легионе.Позже Думбуя лично заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.
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в мире, гвинея, конакри (город), олег дерипаска, telegram (приложение), альфа конде, военный переворот в гвинее
04:24 06.09.2021
 
Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее

Олег Дерипаска: переворот в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в Telegram о вероятных последствиях предполагаемого государственного переворота в Гвинее.
По его мнению, захват власти в стране может стать причиной ухудшения ситуации на рынке алюминия.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20 процентов мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", — обратил внимание Дерипаска.

Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Альфы Конде. По данным издания Jeune Afrique, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства, а лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее служил во французском Иностранном легионе.
Позже Думбуя лично заявил в видеообращении о роспуске правительства. Также он объявил об отмене действующей конституции и закрытии границ. При этом власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана отразила атаку.
Задержанный военными президент Гвинеи Альфа Конде
Вчера, 18:03
Опубликовано видео с президентом Гвинеи после госпереворота
 
В миреГвинеяКонакри (город)Олег ДерипаскаTelegram (приложение)Альфа КондеВоенный переворот в Гвинее
 
 
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