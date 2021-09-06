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В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу
В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу - РИА Новости, 06.09.2021
В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу
Покупатель-пенсионер выбил стул из-под продавщицы в магазине в Волгоградской области из-за того, что она отказалась разменять ему деньги, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2021
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происшествия
камышин
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ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Покупатель-пенсионер выбил стул из-под продавщицы в магазине в Волгоградской области из-за того, что она отказалась разменять ему деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях появилось видео, где покупатель в магазине города Камышин подходит к девушке-продавцу, которая стоит на табуретке возле стеллажей, и выбивает его, девушка падает и ударяется лицом об пол."Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.По словам собеседника агентства, также устанавливается тяжесть вреда здоровью, нанесенного девушке.
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Мужчина выбил стул из-под продавщицы
В Камышине под Волгоградом пенсионер выбил стул из-под продавщицы, которая отказалась разменять ему деньги. В МВД рассказали РИА Новости, что ведут проверку.
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происшествия, камышин, волгоградская область
12:51 06.09.2021 (обновлено: 12:56 06.09.2021)
 
В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу

В Волгоградской области пенсионер выбил стул из под продавщицы за отказ разменять деньги

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Покупатель-пенсионер выбил стул из-под продавщицы в магазине в Волгоградской области из-за того, что она отказалась разменять ему деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, где покупатель в магазине города Камышин подходит к девушке-продавцу, которая стоит на табуретке возле стеллажей, и выбивает его, девушка падает и ударяется лицом об пол.
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"Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.
По словам собеседника агентства, также устанавливается тяжесть вреда здоровью, нанесенного девушке.
 
ПроисшествияКамышинВолгоградская область
 
 
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