https://ria.ru/20210906/pensioner-1748851063.html

В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу

В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу - РИА Новости, 06.09.2021

В Волгоградской области пенсионер напал на продавщицу

Покупатель-пенсионер выбил стул из-под продавщицы в магазине в Волгоградской области из-за того, что она отказалась разменять ему деньги, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:51

2021-09-06T12:51

2021-09-06T12:56

происшествия

камышин

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Покупатель-пенсионер выбил стул из-под продавщицы в магазине в Волгоградской области из-за того, что она отказалась разменять ему деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях появилось видео, где покупатель в магазине города Камышин подходит к девушке-продавцу, которая стоит на табуретке возле стеллажей, и выбивает его, девушка падает и ударяется лицом об пол."Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.По словам собеседника агентства, также устанавливается тяжесть вреда здоровью, нанесенного девушке.

https://ria.ru/20210903/izbienie-1748542385.html

камышин

волгоградская область

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Мужчина выбил стул из-под продавщицы В Камышине под Волгоградом пенсионер выбил стул из-под продавщицы, которая отказалась разменять ему деньги. В МВД рассказали РИА Новости, что ведут проверку. 2021-09-06T12:51 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камышин, волгоградская область