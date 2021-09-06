В Минпросвещения посоветовали педагогам подход в преподавании истории войн
Минпросвещения: педагоги должны однозначно формировать представление о войне
© РИА Новости / Тарабащук / Репродукция фотографии / Перейти в фотобанкПодсудимые по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Задача педагогического сообщества состоит в том, чтобы так формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, в том числе о Хабаровском процессе, чтобы иные трактовки были невозможны, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.
На пленарном заседании международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" он отметил, что есть те, кто пытается иначе представлять исторические процессы, которые происходили в мире во время Второй мировой войны и во время Великой Отечественной войны.
"Наша задача как педагогов, задача всего педагогического сообщества таким образом формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой в целом, чтобы такие трактовки были невозможны и недопустимы. К таким ключевым событиям, безусловно, относится и Хабаровский процесс, - сказал Бугаев.
Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.