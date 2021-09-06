https://ria.ru/20210906/pedagogi-1748806984.html

В Минпросвещения посоветовали педагогам подход в преподавании истории войн

В Минпросвещения посоветовали педагогам подход в преподавании истории войн - РИА Новости, 06.09.2021

В Минпросвещения посоветовали педагогам подход в преподавании истории войн

Задача педагогического сообщества состоит в том, чтобы так формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, в том числе о... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T06:20

2021-09-06T06:20

2021-09-06T06:20

общество

япония

хабаровск

день знаний

александр бугаев

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Задача педагогического сообщества состоит в том, чтобы так формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, в том числе о Хабаровском процессе, чтобы иные трактовки были невозможны, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.На пленарном заседании международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" он отметил, что есть те, кто пытается иначе представлять исторические процессы, которые происходили в мире во время Второй мировой войны и во время Великой Отечественной войны.Хабаровским процессом называют суд над бывшими военнослужащими Квантунской армии, который состоялся 25-30 декабря 1949 года и стал выражением принципиальной позиции Советского Союза в отношении разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия. Полученные в ходе следствия признания японских военнопленных выходят за рамки одного события и имеют в настоящее время беспрецедентное значение для противодействия информационным атакам на историческую память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.Международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит в Хабаровске 6-7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210906/uchenye-1748806376.html

япония

хабаровск

россия

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общество, япония, хабаровск, день знаний, александр бугаев, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"