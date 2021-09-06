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В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве
В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве - РИА Новости, 06.09.2021
В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве
Перемещение знака дружбы Москвы и Киева в музей тоталитаризма на Украине является варварством и борьбой с общей историей, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:18
2021-09-06T16:18
в мире
украина
киев
москва
сергей железняк
госдума рф
реакция на события на украине
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Перемещение знака дружбы Москвы и Киева в музей тоталитаризма на Украине является варварством и борьбой с общей историей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Ранее памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма.По словам политика, поставленный 20 лет назад монумент никакого отношения к так называемому "тоталитаризму" не имеет."Еще один памятник, олицетворяющий братство народов России и Украины, разрушен киевскими властями. Снос памятника можно расценивать как потакание радикалам, которые диктуют политику властям Украины. Своими действиями руководство назалежной демонстрирует националистам очередной акт поддержки и готовности топтать все, что связано с Россией и нашим народом", - сообщил он, напомнив, что война с памятниками истории давно ведется на Украине под предлогом уничтожения советского наследия, "которое в незалежной называют "тоталитаризм".По словам Железняка, основная цель государственного вандализма прозрачна, властям нужно стереть из памяти украинских граждан все, что связано с Россией и многовековой дружбой двух народов."Марионеточное руководство Украины в угоду своим западным хозяевам-русофобам превращает украинскую нацию в людей "непомнящих родства". Украинцам навязываются ложные ценности, в сознание внедряются вымышленные образы России как страны агрессора и захватчика. На этом негативном фоне продолжается травля русскоязычного населения Украины, которое власти страны намеренно превращают в людей второго сорта и в мишень для нападок со стороны радикалов-националистов", - подчеркнул Железняк.
https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748847693.html
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в мире, украина, киев, москва, сергей железняк, госдума рф, реакция на события на украине
16:18 06.09.2021
 
В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве

Депутат Железняк: демонтаж знака дружбы Москвы и Киева является борьбой с общей историей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Перемещение знака дружбы Москвы и Киева в музей тоталитаризма на Украине является варварством и борьбой с общей историей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
Ранее памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма.
"Демонтаж памятника в честь дружбы городов Москвы и Киева является варварством и продолжением борьбы Украины с нашей общей историей", - заявил Железняк.
По словам политика, поставленный 20 лет назад монумент никакого отношения к так называемому "тоталитаризму" не имеет.
Памятник дружбе с Москвой демонтирован в Голосеевском районе Киева - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 12:33
Депутат прокомментировал снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
"Еще один памятник, олицетворяющий братство народов России и Украины, разрушен киевскими властями. Снос памятника можно расценивать как потакание радикалам, которые диктуют политику властям Украины. Своими действиями руководство назалежной демонстрирует националистам очередной акт поддержки и готовности топтать все, что связано с Россией и нашим народом", - сообщил он, напомнив, что война с памятниками истории давно ведется на Украине под предлогом уничтожения советского наследия, "которое в незалежной называют "тоталитаризм".
По словам Железняка, основная цель государственного вандализма прозрачна, властям нужно стереть из памяти украинских граждан все, что связано с Россией и многовековой дружбой двух народов.
"Марионеточное руководство Украины в угоду своим западным хозяевам-русофобам превращает украинскую нацию в людей "непомнящих родства". Украинцам навязываются ложные ценности, в сознание внедряются вымышленные образы России как страны агрессора и захватчика. На этом негативном фоне продолжается травля русскоязычного населения Украины, которое власти страны намеренно превращают в людей второго сорта и в мишень для нападок со стороны радикалов-националистов", - подчеркнул Железняк.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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