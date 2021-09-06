https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748891757.html

В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве

В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве - РИА Новости, 06.09.2021

В Госдуме прокомментировали демонтаж знака дружбы с Москвой в Киеве

Перемещение знака дружбы Москвы и Киева в музей тоталитаризма на Украине является варварством и борьбой с общей историей, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:18

2021-09-06T16:18

2021-09-06T16:18

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сергей железняк

госдума рф

реакция на события на украине

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Перемещение знака дружбы Москвы и Киева в музей тоталитаризма на Украине является варварством и борьбой с общей историей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Ранее памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма.По словам политика, поставленный 20 лет назад монумент никакого отношения к так называемому "тоталитаризму" не имеет."Еще один памятник, олицетворяющий братство народов России и Украины, разрушен киевскими властями. Снос памятника можно расценивать как потакание радикалам, которые диктуют политику властям Украины. Своими действиями руководство назалежной демонстрирует националистам очередной акт поддержки и готовности топтать все, что связано с Россией и нашим народом", - сообщил он, напомнив, что война с памятниками истории давно ведется на Украине под предлогом уничтожения советского наследия, "которое в незалежной называют "тоталитаризм".По словам Железняка, основная цель государственного вандализма прозрачна, властям нужно стереть из памяти украинских граждан все, что связано с Россией и многовековой дружбой двух народов."Марионеточное руководство Украины в угоду своим западным хозяевам-русофобам превращает украинскую нацию в людей "непомнящих родства". Украинцам навязываются ложные ценности, в сознание внедряются вымышленные образы России как страны агрессора и захватчика. На этом негативном фоне продолжается травля русскоязычного населения Украины, которое власти страны намеренно превращают в людей второго сорта и в мишень для нападок со стороны радикалов-националистов", - подчеркнул Железняк.

https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748847693.html

https://ria.ru/20210830/ukraina-1747743692.html

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в мире, украина, киев, москва, сергей железняк, госдума рф, реакция на события на украине