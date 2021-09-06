https://ria.ru/20210906/pamyatnik-1748885062.html

В ГД назвали снос памятника дружбе с Москвой в Киеве шизофренической идеей

В ГД назвали снос памятника дружбе с Москвой в Киеве шизофренической идеей - РИА Новости, 06.09.2021

В ГД назвали снос памятника дружбе с Москвой в Киеве шизофренической идеей

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя, демонтаж памятника дружбе Киева и Москвы в украинской столице и его перенос в так... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:40

2021-09-06T15:40

2021-09-06T15:41

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя, демонтаж памятника дружбе Киева и Москвы в украинской столице и его перенос в так называемый "музей тоталитаризма", высказала мнение, что русофобия на Украине стала официальной идеологией."Русофобия стала на Украине официальное идеологией и даже своего рода гражданской религией, но ее тотальное внедрение не приносит тех результатов, на которые рассчитывают националисты. Несмотря на лихорадочные попытки уничтожить подлинную историческую память, люди продолжают помнить о своих корнях. Не случайно, по данным соцопросов, 41 процент граждан Украины разделяют концепцию президента Путина о том, что русские и украинцы – один народ", - сказала РИА Новости Панина.Депутат считает, что ненависть ко всему, что напоминает о теснейших исторических связях между русскими и украинцами, приняла в правящих кругах Украины патологический характер."Создается впечатление, что определенная категория чиновников только тем и занимается, что ищет, что бы еще можно было бы снести или уничтожить", - отметила Панина."Шизофреническая идея перенести памятный знак дружбы Киева и Москвы в "музей тоталитаризма" характеризует как носителей тоталитарного мышления прежде всего ее инициаторов. Думаю, им самим лучше поискать в таком музее место для себя – в качестве живых экспонатов", - констатировала Панина.Ранее на Украине проводился опрос агентства "Рейтинг" в связи со статьей об Украине Владимира Путина, его данные показывают, что идею единства украинцев и русских поддерживают 41 процент граждан Украины.Опрос проводился 23-25 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях страны, кроме территорий юго-востока страны. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

https://ria.ru/20210905/peskov-1748760475.html

https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, елена панина, госдума рф