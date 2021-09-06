https://ria.ru/20210906/pamfilova-1748933632.html

Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными

Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными - РИА Новости, 06.09.2021

Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала системными претензии к избиркомам Санкт-Петербурга, отметив, что это "болевая точка". РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T20:13

2021-09-06T20:13

2021-09-06T20:19

политика

санкт-петербург

госдума рф

борис вишневский

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала системными претензии к избиркомам Санкт-Петербурга, отметив, что это "болевая точка".Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу на выборы идут еще два Бориса Вишневских, которые сменили имя и фамилию. Памфилова после этого заявила, что Центризбирком после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний."Санкт-Петербург остался такой "болевой точкой", - сказала Памфилова в эфире НТВ."Претензии - они системные. Косметическими мерами в этом прекрасном городе их не решить. И я полагаю, что и на самом высоком уровне, включая все политические, социально-экономические и электоральные аспекты, будут сделаны серьезные выводы. По крайней мере, мы к этому готовимся", - добавила председатель ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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политика, санкт-петербург, госдума рф, борис вишневский, элла памфилова, россия