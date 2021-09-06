Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/pamfilova-1748933632.html
Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными
Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными - РИА Новости, 06.09.2021
Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала системными претензии к избиркомам Санкт-Петербурга, отметив, что это "болевая точка". РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T20:13
2021-09-06T20:19
политика
санкт-петербург
госдума рф
борис вишневский
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала системными претензии к избиркомам Санкт-Петербурга, отметив, что это "болевая точка".Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу на выборы идут еще два Бориса Вишневских, которые сменили имя и фамилию. Памфилова после этого заявила, что Центризбирком после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний."Санкт-Петербург остался такой "болевой точкой", - сказала Памфилова в эфире НТВ."Претензии - они системные. Косметическими мерами в этом прекрасном городе их не решить. И я полагаю, что и на самом высоком уровне, включая все политические, социально-экономические и электоральные аспекты, будут сделаны серьезные выводы. По крайней мере, мы к этому готовимся", - добавила председатель ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_26:0:701:506_1920x0_80_0_0_f5711fd81b5f8db69b047feba42c4550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, санкт-петербург, госдума рф, борис вишневский, элла памфилова, россия
20:13 06.09.2021 (обновлено: 20:19 06.09.2021)
 
Памфилова назвала претензии к избиркомам Санкт-Петербурга системными

Глава ЦИК Памфилова: претензии к избиркомам Петербурга носят системный характер

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала системными претензии к избиркомам Санкт-Петербурга, отметив, что это "болевая точка".
Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его "двойниками". По одному с ним округу на выборы идут еще два Бориса Вишневских, которые сменили имя и фамилию. Памфилова после этого заявила, что Центризбирком после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний.
"Санкт-Петербург остался такой "болевой точкой", - сказала Памфилова в эфире НТВ.
"Претензии - они системные. Косметическими мерами в этом прекрасном городе их не решить. И я полагаю, что и на самом высоком уровне, включая все политические, социально-экономические и электоральные аспекты, будут сделаны серьезные выводы. По крайней мере, мы к этому готовимся", - добавила председатель ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 16:17
Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге
 
ПолитикаСанкт-ПетербургГосдума РФБорис ВишневскийЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния